Czy litera "Z" obraża? Ktoś ją napisał na starym samochodzie zaparkowanym w Iławie

Ktoś nabazgrał na starych pojazdach literę "Z" i słowo "Putin". Policja szuka sprawcy. Oskarży go o zniszczenie mienia.

Policjanci ustalili, że na dwóch pojazdach, czyli wozie bojowym oraz ładzie, znajdują się różne napisy, w tym duża litera "Z" oraz nazwisko "Putin". – Nie są to napisy wulgarne – podkreśla rzeczniczka iławskiej policji, st. asp. Joanna Kwiatkowska.

Zgłoszenie do Komendy Powiatowej Policji wpłynęło 6 sierpnia. Funkcjonariusze wykonali na miejscu zdjęcia. Obecnie są ustalane okoliczności. – Prowadzimy czynności w kierunku zniszczenia mienia lub naniesienia graffiti – mówi rzeczniczka.

Co się dokładnie wydarzyło? To wyjaśni prowadzone postępowanie. Policjanci pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawcy.

Nie doszło tu do przestępstwa, a do wykroczenia. Same napisy, jak mówi policjantka, nie obrażają.



Litera "Z" w kontekście wojny w Ukrainie nabrała zupełnie innego znaczenia niż do tej pory. Rosja wykorzystała symbol "Z" podczas najazdu na Ukrainę. Komentatorzy wymieniają różne wersje genezy pisania tej litery na czołgach i wielu innych miejscach.



Pojazdy są zniszczone i przechowywane na oddalonej od centrum Iławy działce przy ul. Jana Pawła II. Właściciel pojazdów – kolekcjoner – przechowuje je na działce użyczonej przez swego kolegę. Nie był świadomy, że doszło do takiej sytuacji.