Udany start zespołu z Iławy, choć było nerwowo. Jeziorak przywiózł z Elbląga trzy cenne punkty

Olimpia II Elbląg — Jeziorak Iława 3:4 (1:2)

0:1 — Bartkowski (17), 0:2 — Banaszek (31), 1:2 — Kozera (33), 1:3 — Kruczkowski (49), 1:4 — Banaszek (62), 2:4, 3:4 — Branecki (65, 74),

OLIMPIA II: Łęgowski — Famulak (65 Leszczyński), Danowski (65 Kasprzykowski), Milanowski, Wierzba, Filipczyk (46 Branecki), Łąpieś, Łabecki (80 Piróg), Szantyr, Łaszak, Kozera (80 Dziurdzia),

JEZIORAK: Włodarczyk — Kłosowski (76 Słomski), Leszczenko (82 Abramczyk), Sedlewski, Banaszek, Bartkowski, Kuciński, Galas (39 Imamoto), Kruczkowski, Sternicki, Górski,

W klubie z Iławy w ostatnich dniach nastąpiła transferowa ofensywa. Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu do Jezioraka przyszedł pochodzący z Makowa (gm. Iława), a grający ostatnio w Bałtyku Koszalin, Rafał Kruczkowski, który już w ligowym debiucie wpisał się na listę strzelców (gol w Elblągu na 1:3). Następnie, ale także jeszcze przed meczem z Olimpią II, Biało-niebiescy poinformowali, że do drużyny grającej w IV lidze dołącza Kota Imamoto. To pierwszy w historii piłkarz z Japonii, który zagrał w zespole z ul. Sienkiewicza!

Iławianie w spotkaniu inaugurującym nowy sezon grali wczoraj (niedziela 7 sierpnia) na wyjeździe z rezerwami Olimpii Elbląg (pierwsza drużyna gra w II lidze). Jeziorak w pewnym momencie prowadził już nawet trzema golami (1:4), jednak był bliski roztrwonienia tej znacznej przewagi. — Mimo doświadczenia mojej drużyny sami sobie sprowokowaliśmy nerwową końcówkę — mówi Daniel Madej, który w Elblągu po raz pierwszy w życiu poprowadził seniorską drużynę w meczu ligowym.

— Praktycznie "strzeliliśmy" w tym spotkaniu siedem bramek, bo oprócz czterech swoich to trzykrotnie podarowaliśmy gole naszym rywalom, niczym prezenty — mówi szkoleniowiec, który nie ukrywa, że spotkanie kosztowało go sporo nerwów.

Zespół z Iławy wyszedł na prowadzenie w 17 minucie spotkania, kiedy to Michał Bartkowski spokojnym i pewnym strzałem z wewnętrznej części stopy sfinalizował dośrodkowanie z boku boiska i zamknął całą zespołową akcję. Wynik w 31 minucie podwyższył Maciej Banaszek, który sprytnym strzałem w krótki róg pokonał Łukasza Łęgowskiego.

— Maciek dysponuje bardzo dobrym, precyzyjnym uderzeniem, o czym tego dnia przekonaliśmy się później jeszcze raz — ocenia i zapowiada Madej.

Jeszcze przed przerwą gospodarze zdobyli gola kontaktowego — Jeziorak zanotował stratę w środku boiska, a na listę strzelców wpisał się Dominik Kozera. Po zmianie stron Rafał Kruczkowski, strzałem w długi róg (asysta Bartkowskiego) powiększył przewagę, a jeszcze weselej zrobiło się w iławskim obozie, gdy Banaszek precyzyjnym uderzeniem z dystansu pokonał Łęgowskiego, a w protokole meczowym było już 1:4. Tu także podawał Bartkowski (wcześniej dostał piłkę od Imamoto), a dobrą robotę wykonał też Tomasz Sedlewski, który skupił na sobie uwagę obrońców Olimpii II. Gol na nagraniu poniżej, pod tabelą.

1:4 to wynik-marzenie na start sezonu, jednak w 65 i 74 minucie dwa gole dla zespołu z Elbląga zdobył Jakub Branecki no i zrobiło się nerwowo. Ostatecznie jednak iławianie potrafili dowieźć wygraną do końca meczu.

W 2. kolejce Jeziorak gra na swoim terenie z Mamrami Giżycko (sobota 13 sierpnia, godz. 15.00 — w pierwszej kolejce Mamry pokonały u siebie Motor Lubawa 4:1), a Olimpia II gra w niedzielę w Morągu z Huraganem (na inaugurację przegrał z GKS-em w Wikielcu).

POZOSTAŁE WYNIKI 1 KOLEJKI:

* GKS Wikielec — Huragan Morąg 3:0 (1:0)

1:0 - Stankiewicz (41 samob.), 2:0 - Arai (73), 3:0 - Preuss (85)

* Mamry Giżycko - Motor Lubawa 4:1 (2:0)

1:0 - Drężek (6), 2:0 - Bucio (23 k), 3:0 - M. Rutkowski (88), 3:1 - Kuczyński (88), 4:1 - J. Rutkowski (90)

* Tęcza Biskupiec - Granica Kętrzyn 0:2 (0:1)

0:1 - Zawalich (14), 0:2 - Bobrowski (58)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Polonia Iłowo 4:0 (2:0)

1:0 - Gurov (27), 2:0 - Karłowicz (40), 3:0 - Sobolewski (48), 4:0 - Dziemidowicz (70)



* Rominta Gołdap - Mrągowia Mrągowo 0:3 (0:1)

0:1, 0:2 - Rybkiewicz (37, 57), 0:3 - Kosek (90)

* Znicz Biała Piska - DKS Dobre Miasto 4:2 (2:1)

0:1 - Chojnowski (26), 1:1 - Giełażyn (34), 2:1 - Krzyś (41), 2:2 - Lubak (53), 3:2 - Giałyżyn (61), 4:2 - Baiduk (87)

* Olimpia Olsztynek - Pisa Barczewo 1:3 (1:0)

1:0 - Duch (5), 1:1 - Trznadel (62), 1:2 - Buchholz (82), 1:3 - Kapusta (90)

PO 1. KOLEJCE

1. Polonia LW. 3 4:0

2. Mamry 3 4:1

3. Wikielec 3 3:0

Mrągowia 3 3:0

5. Znicz 3 4:2

6. Pisa 3 3:1

7. Granica 3 2:0

8. Jeziorak 3 4:3

9. Olimpia II 0 3:4

10. Dobre Miasto 0 2:4

11. Olimpia O. 0 1:3

12. Tęcza 0 0:2

13. Motor 0 1:4

14. Rominta 0 0:3

Huragan 0 0:3

16. Polonia Ił. 0 0:4

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl

źródło nagrania: Jeziorak Iława