Yellow Cup 2022. Najstarszy żeglarz miał 71 lat! Byliśmy na Ogólnopolskich Regatach Oldbojów [zdjęcia]

Ogólnopolskie Regaty Oldboyów "Yellow Cup 2022" Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

Tym razem na liście startowej pojawiło się zaledwie 18 nazwisk, co rekordem frekwencji na pewno nie jest. Adam Liedtke, prezes Stowarzyszenia Sportów Wodnych MOS Iława przyznaje, że rzeczywiście startujących zawodniczek i zawodników tym razem było mniej, niż w latach ubiegłych, jednak to nie zmienia faktu, że impreza dalej ma swój klimat i oczywiście zostanie zorganizowana także za rok. Tym razem na liście startowej pojawiło się zaledwie, co rekordem frekwencji na pewno nie jest., prezesprzyznaje, że rzeczywiście startujących zawodniczek i zawodników tym razem było mniej, niż w latach ubiegłych, jednak to nie zmienia faktu, że impreza dalej ma swój klimat i oczywiście zostanie zorganizowana także za rok.

Ogólnopolskie Regaty Oldboyów "Yellow Cup 2022" po raz trzeci z rzędu odbyły się na Jezioraku Dużym, a centrum dowodzenia znajdowało się w iławskiej Ekomarinie. Początki tego niezwykłego wydarzenia sięgają położonego w centrum miasta Jezioraka Małego i nieistniejącej już restauracji o nazwie Yellow. To tam przez lata biło serce żeglarskiej Iławy. Następnie impreza przeniosła się na rok to tawerny Kaper, następnie do restauracji U Czapy (ta sama lokalizacja, co Yellow), aż w końcu postanowiono przenieść regaty na posiadający lepsze warunki wiatrowe Jeziorak Duży.

Zeszłoroczne regaty wygrał Michał Maśkiewicz. Obrońcy tytułu zabrakło w edycji 2022 z powodu startu jego żeglarskich adeptów w zawodach (Maśkiewicz jest trenerem optimistkarzy w SSW MOS Iława). Nie było także m.in. Karola Górskiego (wygrał w Yellow dwa lata temu) czy Krzysztofa Królika — wszyscy wymienieni żeglarskie szlify zbierali w iławskim klubie żeglarskim.

Tym razem najlepiej pływał Andrzej Olejnik, który w klasyfikacji końcowej wyprzedził braci, Krzysztofa i Dawida Ziemczonoków. Wśród pań zwyciężyła Klaudia Liedtke, w królewskiej kategorii XXL, czyli zawodników ważących powyżej 100 kilo, najlepszy był Michał Jarecki, a najstarszym regatowcem był Piotr Hillar, który ma 71 lat! Gratulujemy hartu ducha.

Regaty oldbojów do jeden z elementów żeglarskiego weekendu w Iławie. Na Dzikiej Plaży, położonej po sąsiedzku z Ekomariną, w sobotę wieczorem odbyły się koncerty "Szanty nad Jeziorakiem". Czytaj także: Szanty wróciły na Dziką Plażę. "To był strzał w dziesiątkę!" – mówili widzowie

XXII Ogólnopolskie Regaty Oldboyów "Yellow Cup 2022"

WYNIKI

Kat. Open

1. Andrzej Olejnik

2. Krzysztof Ziemczonok

3. Dawid Ziemczonok

Najlepsza kobieta: Klaudia Liedtke

Najstarszy zawodnik: Piotr Hillar 71 lat!

Najlepszy XXL: Michał Jarecki

