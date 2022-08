Lekkoatletyka jest dla każdego – w Iławie odbyła się impreza promująca Królową Sportu

Rozdano okołopakietów medalowych, to oznacza, że impreza cieszyła się naprawdę sporym zainteresowaniem – mówi, trenerka lekkiej atletyki. Razem z Pawłem Hofmanem, także trenerem Królowej Sportu, była tego dnia napędem całej imprezy. Nad Małym Jeziorakiem zorganizowano miasteczko lekkoatletyczne składające się z czterech punktów: bieżni elektrycznej (do niej była największa kolejka), skoku wzwyż (zamiast poprzeczki - bezpieczna guma), biegu przez niewysokie płotki oraz ogromnych klocków, po których można było się wspinać. Żeby zdobyć dyplom i medal, trzeba było przejść wszystkie punkty i otrzymać certyfikaty. A wszystko to okraszone ciekawymi opowieściami Pawła Hofmana (zresztą naszego cotygodniowego felietonisty) oraz życzliwym acz fachowym okiem Anety Ostanek.