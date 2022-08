Rock nad Jeziorakiem na zakończenie wakacji

Na scenie 26 sierpnia wystąpią w Iławie:

MANKAMENT

LIPALI

ILLUSION



Organizatorzy, czyli Iławskie Centrum Kultury, informują:

MANKAMENT - to młody zespół rockowy, ale z ogromnym powerem. Czuje muzykę i to ona jest najważniejsza. W repertuarze można usłyszeć covery znanych i lubianych zespołów, tj. Bajm - Co mi Panie Dasz, Black Sabbath - Paranoid, Radiohead - Creep, The Clash - Should i stay or should i go, Marliyn Manson - Sweet Dreams, Dżem - Malowany Ptak i wiele więcej. Skład Zespołu: Kinga Maćkowiak - Wokalistka Piotr Jakimowicz - Gitara basowa Wiktor Wojdat - Perkusja Kamil Bieniaszewski - Gitara Adrian Kowalewski - Gitara



LIPALI - zespół powstał w 2000 roku na bazie solowego projektu Tomka „Lipy" Lipnickiego. W 2003 roku dołączyli do niego Adrian „Qlos" Kulik i Łukasz „Luk" Jeleniewski. Jako trio nagrali cztery studyjne albumy: „Pi", „Bloo", „Trio", „3850". Wybrzmiały na nich takie hity jak „Upadam", „Popioły" czy „Jeżozwierz". Po ponad dekadzie do zespołu dołączył Roman Bereźnicki i w tak poszerzonym składzie panowie pracowali nad krążkiem „Fasady", który ukazał się pod koniec 2015 roku. Z końcem 2018 roku nastąpiła zmiana na basie – „Qlosa" zastąpił Łukasz „Gajowy" Gajowniczek. Lipali był 13 razy nominowany do Fryderyka, dwukrotnie zdobywając statuetkę w kategorii wokalista roku. Pod koniec grudnia 2012 roku utwór „Najgroźniejsze zwierzę świata" stał się oficjalną piosenką 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ILLUSION - został założony zimą 1992 r. w Gdańsku przez Tomasza „Lipę” Lipnickiego (wokal, gitara), Jurka „Jerrego” Rutkowskiego (gitara) i Pawła Herbascha (perkusja). Pierwszym basistą został Ireneusz Mazurek, zastąpiony wkrótce przez Jarka Śmigla. Po siedmiu latach wspólnego grania, będąc u szczytu popularności, Illusion nieoczekiwanie zawiesił działalność. 14 listopada 1999 r. w gdańskim klubie „Kwadratowa” zagrał swój pożegnalny koncert... Po 15 latach przerwy legenda polskiego rocka powróciła do wspólnego grania. Skład zespołu: - TOMASZ „LIPA” LIPNICKI (wokal, gitara) - PAWEŁ HERBASCH (perkusja) - JERZY „JERRY” RUTKOWSKI (gitara) - JAREK ŚMIGIEL (bas).



Sprzedaż biletów prowadzi ICK. Cena jednego to 20 zł. Dostępnych jest 750 miejsc.

Początek o 19:00.

