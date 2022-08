Rekordowy Kotewicz Cup! Do Iławy przyjechało 100 tenisistek i tenisistów z całego kraju [zdjęcia, video]

TENIS\\\ Iławskie korty żyją i mają się dobrze. Dowodem na to jest turniej Kotewicz Cup, który został rozegrany w piątek i sobotę (29-30 lipca). Z zaproszenia Jarosława Kotewicza, znakomitego skoczka wzwyż, skorzystało 101 zawodniczek i zawodników, co jest rekordem frekwencji.

W pewnym momencie sportowej kariery zaprzyjaźnił się, trochę z musu, z tenisem. — Po operacji kolana, jeszcze w trakcie mojego czynnego skakania, musiałem wrócić do pełni sił, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. A nasza piękna Iława ma wszystko, aby taką mentalno-fizyczną rehabilitację przeprowadzić, więc wróciłem na trochę do rodzinnego miasta — wspomina Kotewicz. — Jedną z form rehabilitacji ruchowej była gra w tenisa, na korty po raz pierwszy zabrał mnie mój brat Zbyszek. Dużo też grałem z człowiekiem, który właściwie stworzył dla mnie klub sportowy w Iławie, czyli Zygmuntem Dmochewiczem — dodaje skoczek/tenisista.

Z bratem Zbyszkiem były skoczek wzwyż zaczął organizować turniej, od początku przewidziany dla amatorów. Faktem jest, że raz w Kotewicz Cup, w dwóch jedynych rozegranych w Bydgoszczy edycjach, udział w turnieju deblowym wzięła Agnieszka Radwańska, ale oczywiście nikt nie miał nic przeciwko obecności znakomitej polskiej tenisistki na liście startowej.

Pozostałych 27. edycji rozegranych zostało w Iławie. Także jubileuszowy, 30. Kotewicz Cup grany był na kortach stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza. Na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju wiadomo już było, że może zostać ustanowiony nowy rekord, jeśli chodzi o frekwencję.

— Listy startowe zapełniają się bardzo szybko. Zgłaszają się zawodniczki i zawodnicy z Morąga, Ostródy, Lubawy, dzwonią ludzie z Olsztyna. Podejrzewam, że do Kotewicz Cup 2022 może zapisać się rekordowa ilość uczestników, nawet około stu — mówił nam Jarosław Kotewicz w czwartek. No i rekord padł — do turnieju zapisało się aż 101 osób z wielu miejscowości, także spoza województwa warmińsko-mazurskiego, o czym świadczyły choćby (oprócz list startowych) tablice rejestracyjne aut na parkingu przy kortach.

Na rozgrywki składały się zmagania w singlu mężczyzn (kat. wiekowe +35 i +50), mikście, deblu kobiet i deblu mężczyzn. Początkowo planowano, że turniej potrwa przez cały weekend, jednak organizatorzy wiedząc o zbliżającym się niedzielnym deszczu postanowili wszystkie kategorie rozegrać do soboty. Doba z gumy nie jest, a wszystkie kategorie trzeba było rozegrać nie przez trzy, a przez dwa dni. To spowodowało, że w piątek grano aż do 3 w nocy!

— Szczęśliwie udało się nam rozegrać wszystkie kategorie w ciągu dwóch dni. Gdy w niedzielę pojechaliśmy na obiekt, by posprzątać po zawodach, to korty były już zalane — mówi Kotewicz.

— Akurat fajnie to wszystko wyszło, bo przeważnie było tak, że niedzielne finały naszego turnieju oglądało już mniejsze grono kibiców. Większość uczestników i ich fanów, po odpadnięciu wcześniej z rywalizacji, było już w domach lub w drodze do nich. A w tym roku, w związku z tym, że graliśmy bardzo intensywnie, to sobotnie finały były rozgrywane przy bardzo licznej publice — dodaje organizator.

— Cieszę się, że tak dużo partnerów z Iławy i okolicy przystało na propozycję współpracy z nami. Chciałbym bardzo podziękować naszym sponsorom. Bank PKO BP był sponsorem głównym, wsparli nas także sponsorzy i partnerzy: Hotel Stary Tartak, Solano, Spomer, Mazurek Premium Cars, Envio Group, War-Ma Beton, Tkaniny 24.pl, Grupa KWK, Dolux-M, Olwnet.pl, OCMB-M3, Souvre, La Rive, Triss, Rodowita, La Faye, Mionetto, Maj-Bus, Mydent, Omega Kwidzyn, Rolimpex. Cieszę się również, że do naszych partnerów dołączyło miasto Iława — wymienia Kotewicz, który już myśli o przyszłorocznym turnieju.

Czy tenisistki i tenisiści, opuszczając iławskie korty, zapowiadali powrót na ulicę Sienkiewicza za rok? — Oj tak, chcą do nas wracać. "Obawiam się", że za rok rekord frekwencji może zostać ponownie pobity — mówi półżartem legenda iławskiego sportu.

WYNIKI XXX TURNIEJU KOTEWICZ CUP

Mężczyźni, kat. +35 lat

1. Bartosz Kowalewski — Olsztyn

2. Wojciech Wróbel — Kwidzyn

3. Łukasz Gwiazda — Kwidzyn

Mężczyźni, kat. +50 lat

1. Zbigniew Kotewicz — Iława

2. Mirosław Dymiński — Grudziądz

3. Daniel Lipowski — Grudziądz

Turniej mikstowy

1. Julia Karczewska / Robert Urbański — Bydgoszcz

2. Monika Izbaner / Zbigniew Kotewicz — Bydgoszcz / Iława

3. Małgorzata Nowacka / Adrian Zygmunt — Bydgoszcz

— Anna Jusis / Jacek Sokołowski — Ostróda / Nowe Miasto

Debel kobiet

1. Karolina Czarkowska / Agata Nosko — Iława / Kwidzyn

2. Monika Tarach / Aleksandra Szymańska — Iława

3. Beata Przyborska-Deron / Karolina Służalec — Bydgoszcz

Debel mężczyzn

1. Jacek Breś / Dariusz Niekraszewicz — Bydgoszcz

2. Wojciech Wróbel / Łukasz Gwiazda — Kwidzyn

3. Michał Kisielewski / Robert Urbański — Bydgoszcz

