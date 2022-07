Pełen amfiteatr na Iława Soundlake Festival! Gwiazdy przyciągnęły tłumy [ZDJĘCIA]

Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Ralph Kaminski — taki zestaw artystów jest idealnym przepisem i gwarantem na zapełnienie widowni. Przynajmniej w Iławie — gwiazdy polskiej muzyki przyciągnęły tłumy fanów na Soundlake Festival, co też świadczy o dobrym wyczuciu organizatorów.

Na widowni zasiadło aż 1800 osób! Oczywiście, nie tylko z Iławy i okolic — taki zestaw gwiazd przyciągnął fanów muzyki również z innych miejscowości. I — co ważne i warte podkreślenia — była to publiczność żywo reagująca na wykonania kolejnych utworów, czynnie uczestnicząca w koncertach, co w Iławie wcale taką normą nie jest.

Festiwal zakończył się w nocy z soboty na niedzielę (30/31 lipca), czyli kilkanaście godzin temu. Jak się jednak okazuje, już trwają prace nad edycją 2023 Iława Soundlake Festiwal.

— Jesteśmy w trakcie przygotowań przyszłorocznego festiwalu, pracujemy m.in. nad doborem artystów na kolejny Soundlake — mówi w rozmowie z nami burmistrz Iławy, Dawid Kopaczewski.

— Zauważyłem zresztą, że już w trakcie wczorajszego koncertu wśród publiczności pojawiały się rozmowy na temat wykonawców, którzy powinni wystąpić na naszym festiwalu w przyszłym roku. Czyli jest dla kogo robić Iława Soundlake — dodaje burmistrz Kopaczewski.

