Jeziorak zagra w A klasie. Tego nie było od wielu lat

PIŁKA NOŻNA \\\ IKS Jeziorak będzie miał drugi zespół. Od sezonu 2023/24 ma on grać w A klasie, a jego skład tworzyć będzie młodzież z klubowej akademii, gracze niepowołani do osiemnastki meczowej pierwszej drużyny, a także zawodnicy, którzy będą się ogrywać przy ul. Sienkiewicza.

Czasy gry Jezioraka w II lidze w latach 90-tych ubiegłego wieku, czyli prawie 30 lat temu. Wówczas to zespół piłkarski z ulicy Sienkiewicza 1 miał ostatni raz drugą drużynę. Poziom prezentowany przez ówczesny pierwszy skład, jego szeroka kadra, a także piłkarska jakość juniorów/wychowanków IKS-u pozwalała na stworzenie ciekawej ekipy.

— Część z tej drużyny zasiliła potem zespół Motoru Lubawa — wspomina Andrzej Sobiech, były prezes iławskiego klubu.

Teraz w Jezioraku, po niecałych trzech dekadach, postanowiono ponownie stworzyć drugi zespół. Przez rok będzie on przygotowywał się do nowego, pierwszego zadania, czyli gry w A klasie. A to oznacza, że kadra drużyny z Iławy szczupła obecnie być nie może, a w najbliższym czasie zostanie ona prawdopodobnie poszerzona i wzmocniona — szczegóły wkrótce.



"Podczas lipcowego spotkania Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, zapadła decyzja dotycząca wniosku Stomilu Olsztyn i Jezioraka Iława. Od przyszłego roku rezerwy iławskiego klubu zagrają w A klasie. Na portalu jeziorakilawa.pl , gdzie dzisiaj pojawiła się informacja o Jezioraku II, czytamy:

Od sezonu 2023/2024 drużyna rezerw Iławskiego Klubu Sportowego będzie rywalizowała w a-klasie. – Zgodnie z regulacjami PZPN i WMZPN kluby szczebla centralnego oraz III i IV ligi mają możliwość zgłoszenia drużyn rezerwowych. Kluby chcące zgłosić drużynę rezerw do sezonu 2023/24 musiały tego dokonać z rocznym wyprzedzeniem, tj. do 31 lipca 2022 roku. Na ten moment z powyższego prawa skorzystały dwa kluby – Stomil Olsztyn, który zgłosił rezerwy do IV ligi i Jeziorak Iława, który zgłosił rezerwy do A klasy — czytamy na stronie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej."

Jak informuje klub z ul. Sienkiewicza, Jeziorak II Iława będzie składał się z zawodników Akademii IKS Jeziorak, graczy niepowołanych do osiemnastki meczowej pierwszej drużyny, a także innych zawodników, którzy będą się ogrywać od następnego sezonu w A klasie.

