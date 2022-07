Wyśpiewali zwycięstwo we Włoszech, teraz wspominają

Najpierw warsztaty, a potem pierwsze miejsce w festiwalu. Chór Iława Gospel Singers jest już w domu, w Iławie, i wspomina swoją włoską przygodę.



Pisaliśmy o tym 11 lipca: Sukces Iława Gospel Singers. Pierwsze miejsce we Włoszech!





Zapraszamy do przeczytania wspomnień chórzystów

European Gospel Festival - Montegrotto Terme to wydarzenie dość młode, organizowane od 2019 r. przez włoskie środowisko artystów związanych z muzyką gospel. Jego misją jest jednoczenie ludzi z różnych stron świata poprzez muzykę gospel oraz wzajemne inspirowanie się i koncertowanie w duchu życzliwej rywalizacji, w pięknych okolicznościach przyrody, jakie ma do zaoferowania region Wenecji Euganejskiej we Włoszech.

Iława Gospel Singers wygrywa w Montegrotto Terme Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

- W świecie muzyki gospel niewiele jest konkursów dla chórów i innych wykonawców tego gatunku, bo ze względu na ogromną różnorodność środków wyrazu i stylów muzycznych gospel jest niezwykle „trudnomierzalny”. Wiele zależy od subiektywnych opinii i preferencji muzycznych oceniających. Od początku powstania zespołu nie byliśmy zainteresowani jakąkolwiek formą rywalizacji, bo śpiewając Gospel - czyli Słowo Boże, skupialiśmy się przede wszystkim na przekazywaniu treści - wyjaśnia Michał Wróblewski, dyrygent IGS. - Niestety, pandemia zmieniła wiele naszych zamierzeń artystycznych, wyhamowała aktywność, systematyczną pracę i rozwój zespołu, więc zakwalifikowanie się do konkursu w Montegrotto podziałało na nas mobilizująco, było świetną okazją do wzmożonej pracy i wzniecenia nowego ducha w zespole. Wynik konkursu, myślę, że w pełni zasłużony, uczciwie wypracowany, tym bardziej dał nam impuls do planowania kolejnych, ambitnych artystycznych wyzwań.

Wspomnienia z podróży: środa, 6 lipca 2022

Wczesna pobudka i długa podróż, najpierw pociągiem, potem samolotem. Tak zaczęła się kolejna muzyczna przygoda zespołu Iława Gospel Singers. Tym razem czekały na nas Włochy, a w nich Europejski Festiwal Gospel w urokliwej miejscowości Montegrotto Terme.

Przylot na lotnisko w skąpanej słońcem Wenecji, pierwsze sympatyczne rozmowy z chórem z Teneryfy podczas wspólnej podróży autobusem do Montegrotto, zakwaterowanie w pięknym hotelu i pierwsza, wyśmienita włoska pizza w pobliskiej Tawernie - wszystko to stanowiło zapowiedź czekającego nas wspaniałego tygodnia!

Każdy koncert konkursowy oceniany był przez jurorów w kategoriach: dyscyplina i kontakt z dyrygentem, prezencja, intonacja i brzmienie zespołu, dobór repertuaru, kontakt chóru z publicznością, dynamika oraz interpretacja utworu obowiązkowego „Amazing Grace” (przygotowywanego we własnej aranżacji). Mentorami festiwalu oraz jurorami konkursu byli znakomici brytyjscy artyści gospel: Sir Bazil Meade - współzałożyciel i dyrygent pierwszego w Wielkiej Brytanii chóru gospel (1982) London Community Gospel Choir, który zdobył szeroką popularność łącząc styl gospel z wieloma gatunkami muzyki, w tym z popem, soulem, jazzem, R&B i muzyką klasyczną, często współtowarzyszył na scenie wielu artystom, takim jak Eric Clapton, Justin Timberlake, Madonna, Gorillaz czy Kylie Minogue; Carla Jane - trenerka wokalna, solowa wokalistka i dyrygentka kilku chórów w Manchesterze i Liverpoolu oraz Paul Watson - londyński multiinstrumentalista i producent muzyczny.

Zespół wspomnianych artystów prowadził także międzynarodowe warsztaty gospel pn. Workshop 360`, które dedykowane były chórzystom, solistom oraz muzykom. Dodatkowym wyróżnieniem dla reprezentacji Iławy był fakt, iż do zaśpiewania części solowej jednego z utworów w koncercie finałowym w wykonaniu chóru warsztatowego, Sir Bazil Meade oraz Carla Jane zaprosili naszą wokalistkę Joannę Dembler, która po mistrzowsku wykonała swoje zadanie.

Wspomnienia z podróży: sobota, 9 lipca 2022

Dzień rozpoczęcia festiwalu był dla nas najważniejszy. Nie obyło się bez niespodzianek: już po próbie technicznej rozpętała się potężna burza z deszczem i gradem i w pewnym momencie byliśmy pewni, że nasz występ (ba! konkurs) się nie odbędzie. Jednak burza minęła, deszcz przestał padać i nastąpiło uroczyste otwarcie festiwalu.

Śpiewaliśmy jako drugi zespół. Ocena dotyczyła wielu kategorii, ale dla nas szczególne znaczenie miał utwór obowiązkowy „Amazing Grace” w przepięknej aranżacji wokalno-instrumentalnej dyrygenta IGS Michała Wróblewskiego.

Weszliśmy na scenę, zaśpiewaliśmy wkładając w to całe serce i..., jak się okazało trzeciego dnia konkursu, WYGRALIŚMY (ex aequo ze świetnym włoskim chórem The Joy Gospel Singers)! Nie sposób opisać emocje, uczucia i radość, jaka ogarnęła nas po ogłoszeniu werdyktu. Pewnie każdy z nas po cichu marzył o takim zakończeniu, ale tak naprawdę nikt się go nie spodziewał.

Zespół Iława Gospel Singers miał zaszczyt i przyjemność 3-krotnie reprezentować nasz kraj i region podczas międzynarodowych festiwali muzyki gospel: dwukrotnie był zapraszany na Internationale Bottroper Gospelnacht w Niemczech (2019, 2020) oraz w bieżącym roku na European Gospel Festival w Montegrotto we Włoszech. Poza bagażem nowych doświadczeń, wskazówek wykonawczych od instruktorów gospel, inspiracjami i kontaktami artystycznymi, z podróży przywoził przede wszystkim wypełnione radością i wdzięcznością serca, dowody na ludzką otwartość i piękne współdziałanie ponad różnicami wyznań, kolorów skóry czy krajów pochodzenia.

Wspomnienia z podróży: poniedziałek, 11 lipca 2022

Kolejne dni upływały bardzo szybko, wypełnione zwiedzaniem (Padwa, Wenecja) i korzystaniem z uroków włoskiej kuchni i pogody. Wracaliśmy opaleni i trochę zasmuceni, że włoski tydzień tak szybko się skończył.

Na lotnisku w Warszawie przeżyliśmy… mały szok pogodowy. Potem podróż pociągiem do Iławy i refleksja, że dobrze jest wrócić do domu, do bliskich nam ludzi i... kolejnych wyzwań muzycznych!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami online, którzy nam kibicowali, którzy nas wspierali w różny sposób!

Wszystkich, którzy tak jak Iława Gospel Singers chcą doświadczyć radości ze wspólnego śpiewania, poczuć moc przesłania Nadziei i Miłości, jakie płynie z faktu zwycięstwa Życia nad śmiercią, które dokonało się przez ofiarę Jezusa Chrystusa, serdecznie zapraszamy do udziału w zbliżających się IV Warsztatach Gospel nad Jeziorakiem. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie miała aż dwóch znakomitych instruktorów gospel i – jak zwykle – zakończy się energetycznym koncertem finałowym zaplanowanym na 2 października br. Zapraszamy na stronę facebookową zespołu, gdzie niebawem pojawią się szczegółowe informacje o wydarzeniu.

Do zobaczenia!

Tekst: Magdalena Wróblewska / Iwona Maliczak-Witkowska

Fot. archiwum własne IGS