Znamy prawie całą kadrę GKS-u Wikielec na nowy sezon. "Trzon zespołu z III ligi pozostał"

PIŁKA NOŻNA\\\ Dziesięciu zaprawionych w bojach i doświadczonych zawodników plus ośmiu nowych, bez większych piłkarskich szlifów. Tak obecnie wygląda drużyna IV-ligowego GKS-u Wikielec, która wkrótce rozpocznie nowy sezon.

zespół spadł — mimo bardzo ambitnej i dobrej gry w drugiej części sezonu, już pod wodzą trenera Damiana Jarzembowskiego — do IV ligi. Aż siedmiu piłkarzy odeszło. GKS Wikielec musi odbudować kadrę na nowy sezon — poinformowaliśmy na naszym portalu w środę 6 lipca. Odejścia oczywiście związane były z faktem, że— mimo bardzo ambitnej i dobrej gry w drugiej części sezonu, już pod wodzą trenera

Z tamtej listy trzeba "zdjąć" bramkarza Pawła Rutkowskiego, który ostatecznie zostaje w zespole z gminy Iława. Ze starej gwardii, oprócz tego golkipera, w kadrze Gieksy na nowy sezon są także: Piotr Kacperek, Mateusz Jajkowski, Szymon Jajkowski, Paweł Grzybowski, Hubert Otręba, Arai Kentaro, Dmitri Mulkiewicz, Michał Jankowski i Patryk Rosoliński.

Trzeba przyznać, że taka ekipa, jak na warunki IV-ligowe, może robić wrażenie. W obozie klubu z Wikielca i wśród jego fanów były obawy, że po spadku z "drużyny 2021/22" pozostanie nic albo bardzo mało. Tymczasem zarządowi klubu i trenerowi Jarzembowskiemu udało utrzymać się trzon, rdzeń zespołu, który teraz trzeba obudować.

— I właśnie głównym celem naszych sparingów rozgrywanych tego lata jest zgranie doświadczonych zawodników, którzy z nami pozostali, z tymi, którzy przyszli — mówi szkoleniowiec Gieksy.

— Właściwie jest to proces zakładający, maksymalnie możliwe, "dobicie" poziomem przez nowych graczy do tych, którzy znają smak ligowej rywalizacji w wyższej lidze i w meczach o dużą stawkę. Cieszę się, że w drużynie pozostał trzon ekipy z poprzedniego sezonu. To bardzo ważni zawodnicy, którzy postanowili być z nami w kolejnym sezonie — dodaje Jarzembowski.

GKS rozegrał dotychczas cztery sparingi, dzisiaj zagra piąty — o 15.00 w Wikielcu ze Spartą Brodnica (ostatnio ograła w test-meczu 4:1 Jezioraka Iława). Wcześniej zespół pokonał: Olimpię Olsztynek 2:1, Unię Susz 4:0, Lecha Rypin 2:0 i Motor Lubawa 5:1.

— W trakcie tych sparingów szukamy pozycji dla naszych nowych zawodników, staramy się wkomponować ich w naszą drużynę i nasz system gry — tłumaczy Jarzembowski, który niedawno za pomocą klubowych socjal mediów ogłosił nabór do zespołu. Ogłoszenie swoje efekty przyniosło, na treningi i testy do Gieksy zgłosili się zawodnicy z okolicznych klubów, występujących w drużynach z klasy okręgowej, a także A i B klasy — właśnie taki był zamysł tego naboru.

Wymieńmy zatem tych, którzy dołączyli do zespołu: bramkarz Maciej Kordalski (Constract Lubawa, rocznik 2005, transfer), a także Remigiusz Niedbalski (ostatnio Mały Jeziorak Iława, rocznik 2004, wypożyczenie), Jakub Janiszek (rocznik 2003, powrót z wypożyczenia do Unii Susz), Alan Klimek (Constract Lubawa, rocznik 2004, transfer), Mateusz Jackowski (Constract Lubawa, 2005, wypożyczenie), Mateusz Łożyński (ostatnio bez klubu, transfer), Mateusz Zieliński (Delfin Rybno, transfer) oraz Adrian Wasiak (ostatnio grał w Huraganie Morąg, wypożyczenie).

Do sztabu dołączył trener bramkarzy, Mariusz Sroka, a grającym asystentem trenera Jarzembowskiego ma być Piotr Kacperek.

— Szukamy jeszcze doświadczonego zawodnika i jednego młodzieżowca. Nie ukrywam, że bardzo przydałby się jeszcze jakiś dobry, skuteczny napastnik — przyznaje trener GKS-u.

Dzisiejszy sparing ze Spartą będzie przedostatnim przed meczami o stawkę. W środę (27 lipca) GKS zagra jeszcze w Nowym Mieście Lubawskim spotkanie kontrolne z Drwęcą. A za tydzień zespół z Wikielca rozegra spotkanie rundy wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski, na wyjeździe zmierzy się z Ossą Biskupiec Pom. (czekamy na dokładny termin tego pojedynku). Przypomnijmy, że GKS zdobył WPP w ostatniej edycji tych rozgrywek.

Natomiast liga rozpoczyna się w pierwszy weekend sierpnia (6-7.08) — na dzień dobry w Wikielcu dojdzie do ciekawego meczu o punkty z Huraganem Morąg.

