Odjechał, nie płacąc za paliwo. Zepsuł mu się samochód

W poniedziałek (18 lipca) policjanci zostali poinformowani o kradzieży paliwa na jednej z lokalnych stacji. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce.

W trakcie czynności okazało się, że kierujący oplem bez tablic rejestracyjnych przyjechał na stację paliw, zatankował olej napędowy, po czym – nie płacąc – odjechał.