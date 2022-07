Powiat iławski. Po pracy poszedł wykąpać się w jeziorze. Już nie wrócił

Mieszkańca gminy Susz od wczoraj (12 lipca) poszukiwała rodzina. Rano znaleziono go w nadjeziornych trzcinach.

We wtorek (12 lipca) po pracy poszedł się wykąpać w jeziorze Merynos, położonym w okolicy wsi Olbrachtówko. Nie wrócił do domu. Poszukiwała go rodzina.

Poszukiwania zakończyły się tragicznie. Dziś rano ciało 34-latka odkrył członek jego rodziny. – Nie mieliśmy wczoraj zgłoszenia o zaginięciu – mówi asp. szt. Lucyna Kanicz z iławskiej komendy policji. – Dopiero dziś o 7:30 wpłynęło zgłoszenie o znalezieniu topielca w przybrzeżnej trzcinie w jeziorze Merynos. Chodzi o 34-letniego mieszkańca gminy Susz – dodaje.

Czynności trwają. Na miejscu działa prokurator.