Pościg za podejrzanym o kradzieże. Miał przy sobie narkotyki

Policjanci z Iławy zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o włamania do zaparkowanych pojazdów, kradzieże z nich różnych przedmiotów o znacznej wartości oraz zniszczenie mienia. Po ostatnim zgłoszeniu kradzieży funkcjonariusze szybko namierzyli sprawcę. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów po krótkim pościgu. Został zatrzymany, a przy nim znaleziono jeszcze narkotyki.

Policjanci iławskiej komendy w niedzielę (10 lipca) otrzymali zgłoszenie o kradzieży mienia z zaparkowanego pojazdu. Na miejscu okazało się, że sprawca dostał się do auta przez uchyloną boczną szybę i ukradł z niego m.in. telefon komórkowy, dokumenty, pieniądze, kartę bankomatową, ładowarki i inne przedmioty. Właściciel pojazdu ustalił wartość strat na ponad 1600 zł. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, na podstawie zebranych informacji, szybko wytypowali podejrzanego i przystąpili do poszukiwań. Na jednej z iławskich ulic zauważyli mężczyznę chowającego się między budynkami, który na widok policjantów zaczął uciekać. 22-latek po krótkim pościgu został zatrzymany, znaleziono przy nim skradzione przedmioty oraz woreczek strunowy z zawartością 23 gramów białego proszku. Badania wykazały, że była to amfetamina.

Podczas dalszych czynności okazało się, że nie były to jedyne przewinienia mężczyzny. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci potwierdzili, że zatrzymany ma na swoim koncie też inne przestępstwa. Włamał się m.in. do innego auta zaparkowanego na jednym z iławskich parkingów, dokonując jego uszkodzenia i kradnąc kasę fiskalną, odpowie również za usiłowanie włamania do garażu.

Mężczyzna przyznał się do stawianych zarzutów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za samą kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na to, że podejrzany dopuścił się podobnego przestępstwa w warunkach tzw. recydywy, kara ta decyzją sądu może zostać odpowiednio wydłużona.