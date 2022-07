Badmintoniści przywieźli do Iławy złoto i srebro

W dniach 4-7 lipca 2022 roku odbyła się rywalizacja badmintonistów w ramach XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Kielce / Suchedniów. Do rywalizacji stanęło 70 zawodników z całego kraju.



W składzie reprezentacji województwa warmińsko-mazurskiego wystąpiło dwoje badmintonistów z Klubu Sportowego „Radość” działającego przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.

Tomasz Kamiński, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

Podopieczniprzygotowywali się do tych zmagań już w murach nowej szkoły na profesjonalnym boisku do badmintona. Treningi odbywające się w ciągu roku szkolnego, a także na początku wakacji dały rezultat w postaci sukcesu, jaki odnieśli nasi uczniowie.zdobyła srebrny medal w grze pojedynczej oraz złoty medal w grze deblowej.okazał się najlepszym badmintonistą w grze pojedynczej. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, należą się wielkie gratulacje.