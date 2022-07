Na ciągnik po alkoholu. Na rower po alkoholu. Do rowu po alkoholu. Posypały się mandaty

Już w piątek (8 lipca) policjanci z Zalewa zatrzymali do kontroli drogowej 54-latka, który jechał rowerem po drodze publicznej, mając 0,9 promila alkoholu w organizmie. Kolejnego nietrzeźwego rowerzystę ujawnili policjanci z Susza w niedzielę (10 lipca). Uwagę funkcjonariuszy zwrócił fakt, że mimo że było już dobrze po północy, to 37-latek jechał rowerem bez żadnego oświetlenia. Kontrola stanu trzeźwości mężczyzny wykazała 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Obaj rowerzyści ukarani zostali mandatami karnymi w wysokości 2500 zł.

Z kolei w sobotę (9 lipca) patrol iławskiej policji na trasie Iława-Lubawa zauważył stojące w rowie uszkodzone audi. Jak się okazało, kierujący nim 31-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, doprowadzając do zjechania auta do rowu.



Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że prowadził on pojazd, mając 1,1 promila alkoholu w organizmie. 31-latek został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, stracił też prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.

Kolejny kierowca, który zdecydował się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu, kierował ciągnikiem rolniczym. Został zatrzymany w niedzielę (10 lipca) po godzinie 22:00 dzięki przytomnej reakcji świadka, innego uczestnika ruchu drogowego, który w porę zauważył osobę pod wyraźnym działaniem alkoholu wsiadającą za kierownicę pojazdu.

Jak ustalili policjanci, wykonujący czynności w tej sprawie, 31-letni mężczyzna kierował ciągnikiem na trasie Rudzienice-Julin, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyznę zatrzymano i osadzono w policyjnej celi, stracił też prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie teraz przed sądem.