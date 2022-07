Aż siedmiu piłkarzy odeszło. GKS Wikielec musi odbudować kadrę na nowy sezon

Zdobycie Wojewódzkiego Pucharu Polski AD 2022 (w finale GKS pokonał na swoim terenie 5:0 młode rezerwy Stomilu Olsztyn) to bez wątpienia duże osiągnięcie, jednak ten sukces ma słodko-gorzki smak. Taka też była mina trenera Damiana Jarzembowskiego w momencie dekorowania jego zawodników i całego klubu przez władze Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Szkoleniowiec, który przejął zespół po trenerze Piotrze Zajączkowskim, był ze swoją drużyną o włos od utrzymania w III lidze. Rozpędzonemu i punktującemu GKS-owi (od momentu przyjścia Jarzembowskiego do ekipy z Wikielca zespół zdobył tyle punktów, że w wirtualnej tabeli uwzględniającej te ostatnie kolejki byłby 2, za Polonią Warszawa) zabrakło dosłownie jeszcze dwóch meczów, żeby prawdopodobnie wdrapać się nad strefę spadkową.

GKS Wikielec zdobył puchar, ale pewnie niejeden kibic, działacz, piłkarz (z trenerem Jarzembowskim na czele) zamiast trofeum wolałby utrzymanie. Bo spadek, jak pokazało życie, oznacza odejścia z Gieksy i to znaczne.

Paweł Rutkowski, Adrian Korzeniewski, Łukasz Suchocki, Pawlo Łukiańczuk, Paweł Błaszak, Łukasz Rytelewski i Jakub Wąsowski. Klub z gminy Iława w piątek 1 lipca, a więc zaledwie sześć dni po finale WPP, podał na swoim profilu facebookowym: — Oficjalnie możemy poinformować, iż z klubem na tę chwilę żegna się 7 zawodników. O pozostałych odejściach będziemy informować na początku przyszłego tygodnia.

Nie brzmi to zbyt optymistycznie. A pamiętać jeszcze trzeba, że na testach w Stomilu Olsztyn (spadł do II ligi) przebywali ostatnio: Sebastian Szypulski i Michał Żukowski (odejście zwłaszcza tego pierwszego byłoby mocno odczuwalne). Przed klubem z gminy Iława stanęło więc zadanie odbudowy kadry na sezon 2022/23, już w IV lidze. Po spadku na pewno ciężej zbiera się ekipę, niż po awansie i tego właśnie doświadcza trener Jarzembowski.

publikację ogłoszenia w internecie o testach wyróżniających się zawodników z powiatu iławskiego i całego regionu.

— Chcemy zmienić system budowania zespołu i znacznie mocniej postawić na piłkarzy z naszej najbliższej okolicy — tłumaczy nam szkoleniowiec.



We wczorajszym, pierwszym po krótkiej przerwie treningu, wzięło udział 14 zawodników, w tym już kilku, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie w internecie i zadzwonili pod wskazany numer. W gronie trenujących było tylko dwóch zawodników z kadry z poprzedniego sezonu, Piotr Kacperek i Michał Jankowski, jednak pamiętać trzeba, że trener Damian Jarzembowski po finale WPP (rozegranym 25 czerwca) dał swoim piłkarzom możliwość dłuższego urlopu od futbolu i spora część kadry z tego skorzystała.

Pytanie, czy wrócą do klubu, bo po zdobyciu wojewódzkiego pucharu po piłkarzy Gieksy zgłosiła się kolejka chętnych (po bardzo dobrym, choć zakończonym spadkiem końcu sezonu uzmysłowiono sobie, że w tej drużynie drzemie duży potencjał). To się już okaże w przyszłym tygodniu, kiedy to przygotowania do sezonu 2022/23 ruszą w Wikielcu pełną parą.

W sobotę (9 lipca) GKS rozegra pierwszy sparing — o 10.30 w Olsztynku zagra z miejscową Olimpią . Pierwsza kolejka fotBET IV ligi zostanie rozegrana w dniach 6-7 sierpnia, GKS zagra u siebie z Huraganem Morąg (a Jeziorak Iława na wyjeździe z Olimpią II Elbląg).

