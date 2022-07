Górski przychodzi, Wacławski (na razie) odchodzi. Pierwsze ruchy transferowe w Jezioraku Iława

Wczoraj, przy okazji artykułu o tym, że Łukasz Suchocki zostanie trenerem Ossy Biskupiec Pom. pisaliśmy, że o ile ruch transferowy wśród szkoleniowców na naszym lokalnym rynku jest spory, o tyle brakuje jeszcze konkretów w tym temacie wśród piłkarzy.

Minęła doba i już sporo się w tej kwestii zmieniło: GKS Wikielec po spadku do III ligi opuści spora grupa piłkarzy (w tym wspomniany już Suchocki), o czym klub z gminy Iława poinformował w ostatnich godzinach. Do tego tematu wrócimy.

Karuzela transferowa kręci się już też przy ul. Sienkiewicza w Iławie. Jeziorak najpierw poinformował, że asystentem trenera Daniela Madeja, który przejął zespół seniorów po Wojciechu Tarnowskim, został Tomasz Radziński, a więc wychowanek Jezioraka, a ostatnio — trener juniorów i asystent Tarnowskiego.

Jakub Górski, a więc zawodnik mający dobrą opinię w lokalnym środowisku futbolowym.

— Znamy nazwisko pierwszego zawodnika, który dołączył do Jezioraka w przerwie letniej. Deklarację gry z sześciokrotnym zdobywcą Wojewódzkiego Pucharu Polski podpisał Jakub Górski — podaje jeziorakilawa.pl

— 27-letni środkowy obrońca swoją przygodę z piłką rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Jezioraka Iława. Przez większość swojej dotychczasowej kariery występował w Unii Susz i GKS Wikielec, grał także w drugiej drużynie olsztyńskiego Stomilu oraz Powiślu Dzierzgoń. W rundzie wiosennej sezonu 2021/22 reprezentował barwy GKS Wikielec. Wystąpił w 8. meczach III ligi, przebywając na boisku łącznie ponad 350 minut — informuje oficjalny portal IKS.

Jak się okazuje, jest przyjście, jest też odejście. Być może tylko czasowe, ale jednak ważne, bo mowa o Tomaszu Wacławskim, którego styl gry od razu przypadł do gustu fanom biało-niebieskich.

"Wacek" odchodzi z klubu, na co najmniej pół roku, do Supry Kwidzyn, a więc beniaminka pomorskiej okręgówki. Jednak akurat nie nowy klub jest motywem przewodnim tej przeprowadzki, a sprawy zupełnie inne. Wyjaśnia sam zawodnik.

— Mieszkam w Szramowie, tuż za Prabutami z perspektywy Iławy. Tu moja rodzina prowadzi gospodarstwo rolne. Uznałem, że muszę w większym stopniu pomóc jej w prowadzeniu tego gospodarstwa, a ciężko połączyć to z bardzo częstymi dojazdami na treningi — mówi Wacławski.

— Ze Szramowa do Iławy jest ponad 50 km, a do Kwidzyna mam raptem 15 km. Podjąłem więc decyzję, że na najbliższe co najmniej pół roku przeniosę się do Supry, a potem zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Jestem zawodnikiem Jezioraka wypożyczonym do klubu z Kwidzyna na sezon, z możliwością skrócenia go do jednej rundy. Jeśli zaistnieje potrzeba powrotu do Jezioraka w zimę, to wówczas wrócę — zapowiada zawodnik.

Jak nam przekazał Tomasz Radziński, być może z zespołu odejdzie też 19-latek Jakub Burzyński, który chciałby rozpocząć studia.

Jeziorak w pierwszym tygodniu przygotowań odbędzie trzy jednostki treningowe, a w sobotę zagra sparing z Suprą.

