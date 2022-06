Kamil Jędrzejewski nowym trenerem bramkarzy Jezioraka Iława

— Miło jest nam poinformować, że do sztabu szkoleniowego Jezioraka dołączył nowy trener bramkarzy – Kamil Jędrzejewski. Na tym stanowisku zastąpił Grzegorza Sobiecha — podaje portal internetowy Jezioraka Iława.

— We wtorek Daniel Madej został oficjalnie przedstawiony jako trener Jezioraka Iława. Aktualnie trwa kompletowanie sztabu nowego szkoleniowca iławskiego klubu. Posada trenera bramkarzy Jezioraka została zaproponowana Kamilowi Jędrzejewskiemu, który jest związany z Akademią IKS Jeziorak.

Kamil Jędrzejewski, posiada licencją UEFA B, wkrótce rozpoczyna kurs UEFA Goalkeeper B – licencję dla trenerów bramkarzy. W Jezioraku przeszedł wszystkie szczeble hierarchii klubowej, od drużyn juniorskich aż po pierwszy skład drużyny seniorów. W seniorskiej drużynie Jezioraka zadebiutował w wieku 16 lat u trenera Marka Witkowskiego.

Pracę jako trener bramkarzy rozpoczął w GKS-ie Wikielec, w sztabie byłego trenera Jezioraka Wojciecha Tarnowskiego, ponadto trenował bramkarzy w Motorze Lubawa. Prowadzi indywidualne treningi z bramkarzami pod nazwą Pro Keeper – Indywidualne Trening Bramkarskie.

Nowy opiekun bramkarzy Jezioraka uczestniczy w licznych szkoleniach dla trenerów, może pochwalić się stażem w ekstraklasowej Lechii Gdańsk, którą trenuje Tomasz Kaczmarek oraz uczestnictwem w programie stażowym Akademii Rakowa Częstochowa — informuje jeziorakilawa.pl.

— Dziękuję trenerowi Danielowi Madejowi za zaufanie — mówi nam Kamil Jędrzejewski. — Cieszę się, że będę mógł pracować z drużyną seniorów Jezioraka Iława, to dla mnie dużo znaczy. To na pewno okazja do dalszego rozwoju, kolejny krok w mojej przygodzie z piłką — dodaje szkoleniowiec, który ostatnio reprezentował barwy Jezioraka w 2019 roku.

— W młodych bramkarzach Jezioraka jest duży potencjał, cieszę się, że będę z nimi współpracował. Cały czas będą także pracował w akademii iławskiego klubu i szkolił młodych golkiperów z nadzieją, że kiedyś sami też zadebiutują w zespole seniorów — mówi nowy trener bramkarzy Jezioraka.

