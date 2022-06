Pogoń bez happy endu. GKS Wikielec spada z III ligi [zdjęcia]

PIŁKA NOŻNA\\\ Ten medal, a jakże, ma dwie strony. Jedna jest smutna, jest na niej spadek GKS-u do IV ligi. Druga jednak, nawet mimo końcowej porażki, jest wspaniała, bo pokazuje, jak wielką ambicją, sportowym duchem ale też umiejętnościami wykazywała się drużyna z Wikielca pod wodzą trenera Damiana Jarzembowskiego. No i ta druga strona daje nadzieję na szybki powrót Gieksy do III ligi.