MMA\\\ "Dam z siebie wszystko!" — deklaruje nam Patryk Duński przed walką na FEN 40 [zdjęcia z ważenia]

KARTA WALK FEN 40:

(źródło karty: www.polsatsport.pl)

Karta główna:

65.8 kg.: Kacper Formela (13-4-0) vs. Aleksandr Gorshechnik (18-5-0)

77.1 kg.: Cezary Oleksiejczuk (8-2-0) vs. Kamil Kraska (8-1-0)

83.9 kg.: Marcin Naruszczka (23-11-2) vs. Piotr Kuberski (9-1-0)

77.1 kg.: Adrian Zieliński (21-11-0) vs. Jacek Jędraszczyk (8-3-0)

70.3 kg.: Patryk Duński (8-5-1) vs. Wojciech Kawa (4-1-0)

77.1 kg.: Szymon Dusza (10-7-0) vs. Wawrzyniec Bartnik (6-2-0)

93 kg.: Wojciech Janusz (11-7-0) vs. Łukasz Klinger (10-6-0)

83.9 kg.: Dariusz Hrehorowicz (0-0-0) vs. Adam Lazar (0-0-0)

83.9 kg.: Alan Szymański (0-1-0) vs. Bartłomiej Dragański (1-0-0)

Karta wstępna:

70.3 kg.: Michał Borowski (11-1-0) vs. Mateusz Koszela (1-3-0)

65.8 kg.: Oskar Stachura (2-1-0) vs. Oliwier Filipiak (8-1-0)