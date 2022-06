Trener Patryk Wodzicki odchodzi z Ossy Biskupiec Pom. "Czekam na oferty"

PIŁKA NOŻNA\\\ Półtora roku i basta, przynajmniej na razie. Choć sezon kończy się dopiero w ten weekend, to już wiadomo, że iławianin Patryk Wodzicki nie będzie dalej trenerem występującej w klasie okręgowej Ossy Biskupiec Pom.

To właśnie pod wodzą... "Wodza", czyli Patryka Wodzickiego Ossa uzyskała w poprzednim sezonie awans do okręgówki. Trener z Iławy przejął zespół z Biskupca Pom. w lutym 2021. W rundzie wiosennej sezonu 20/21 prowadzona przez niego drużyna wygrała 11 meczów ligowych i tylko raz zremisowała, z Czarnymi Rudzienice, którzy na koniec sezonu zajęli pierwsze miejsce w gr. 4 A klasy i uzyskali bezpośredni awans do warmińsko-mazurskiej okręgówki.

Ossa zajęła drugą lokatę, dzięki czemu zagwarantowała sobie udział w barażach. Drużyna z powiatu nowomiejskiego pokonała w nich Barkasa Tolkmicko (5:1 i walkower 5:0) i awansowała o szczebel wyżej.

W okręgówce zespół trenera Wodzickiego w 29 dotychczasowych kolejkach zdobył 52 punkty. W meczu ostatniej serii Ossa gra w sobotę (18.06) na swoim terenie z Ewingami Zalewo, które są przedostatnie w tabeli. Zespół z Biskupca, który obecnie jest szósty, ma jeszcze szansę na zajęcie nawet czwartej lokaty na koniec sezonu (będące wyżej ekipy Płomienia Turznica i GSZS Rybno mają po 53 punkty na swoich kontach).

Wiadomo już jednak na pewno, że mecz z Ewingami będzie ostatnim dla Wodzickiego na trenerskiej ławce Ossy. Szkoleniowiec odchodzi z klubu za porozumieniem stron.

— Już w ostatni poniedziałek porozumiałem się w tej kwestii z władzami klubu. Po spotkaniu z drużyną z Zalewa przestanę być trenerem tego zespołu — mówi iławianin.

Wodzicki dalej będzie, mimo wcześniejszej deklaracji, trenerem zespołu juniorów GKS-u Wikielec. — Wkrótce utworzona zostanie grupa juniora starszego, na podbudowie ekipy juniorów młodszych Gieksy — tłumaczy Wodzicki, który przymierzany był już także do roli trenera juniorów młodszych Jezioraka Iława.

A co z trenerką seniorską? — Od niedzieli od rana będę wolnym szkoleniowcem, czekam już więc na propozycje z innych klubów — mówi Wodzicki.

