Gramy dla Matiego! Mały Jeziorak świętuje awans i robi zbiórkę dla swojego piłkarza

PIŁKA NOŻNA\\\ Pewny już awansu do A klasy zespół Małego Jezioraka Iława rozegra w niedzielę (19 czerwca) ostatni mecz sezonu 2021/22. Przed spotkaniem dojdzie do zbiórki na rzecz Mateusza Dziedzica, zawodnika MJ, którego rodziny nie stać na opłacenie kosztownej operacji kontuzjowanego kolana.

Tomasz Zakierski, jeden z założycieli i trenerów UKS Mały Jeziorak, w przeszłości już kilkukrotnie organizował akcje charytatywne dla chorych, potrzebujących finansowego wsparcia dzieci i młodzieży. Każdy taki turniej-zbiórkę relacjonowaliśmy na łamach naszej gazety i wiemy, jak bardzo klub z Iławy potrafi pomóc osobom będącym w potrzebie.

Teraz trzeba pomóc Matiemu, czyli Mateuszowi Dziedzicowi.

— W niedzielę 19 czerwca na Stadionie Miejskim w Iławie UKS Mały Jeziorak organizuje zbiórkę pieniędzy na operację dla naszego zawodnika Mateusza Dziedzica z drużyny juniorów młodszych, który podczas ligowego meczu doznał kontuzji rzepki — czytamy w informacji na stronie MJ.

— Mama Mateusza samotnie wychowuje czwórkę dzieci i nie jest w stanie pokryć całej kwoty — koszt operacji to 13 tysięcy złotych, a jej termin przypada na 30 czerwca 2022 r. Podczas zbiórki będą przygotowane super atrakcje, mecze rodziców i dzieci z Małego Jezioraka oraz licytacje gadżetów sportowych. Będzie również kawa, ciasta, grill, dmuchana zjeżdżalnia oraz inne atrakcje.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia zbiórki i pomocy dla Matiego, będzie to dzień pełen wrażeń i emocji! Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na operację Mateusza. Start o godzinie 9.30. PAMIĘTAJMY — DOBRO ZAWSZE WRACA! — podkreślają organizatorzy zbiórki.

Ostatni mecz sezonu 2021/22 B klasy, Mały Jeziorak — Huragan Byszwałd, rozpocznie się o 14.00.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl