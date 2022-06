MMA\\\ Arrachion Iława z medalami mistrzostw Polski. "Padła propozycja walki zawodowej"

Arrachion Iława na amatorskich MP w Sochaczewie Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

Do Mistrzostw Polski MMA 2022 doszło w Sochaczewie. Przegląd medalistów rozpoczynamy od złotej Wiktorii Andruch, która zdobyła mistrzostwo w kat. OFS kobiet -52 kg. OFS to ograniczona formuła seniorki — walka odbywa się na zasadach full contactu, poza wyjątkami: nie można stosować ciosów na głowę w parterze, a także dźwigni na nogę, tzw. skrętówki. Dodoszło. Przegląd medalistów rozpoczynamy od złotej, która zdobyła mistrzostwo w kat.. OFS to ograniczona formuła seniorki — walka odbywa się na zasadach full contactu, poza wyjątkami: nie można stosować ciosów na głowę w parterze, a także dźwigni na nogę, tzw. skrętówki.

— Wiktoria stoczyła dwie walki i obie pewnie wygrała. Pierwszą przez decyzję sędziów, a drugą przez nokaut — mówi Dawid Tarasiewicz, trener w Arrachionie Iława. — Warto zauważyć, że w tej kategorii wagowej czołówka polskiego MMA jest dość hermetyczna, tymczasem naszej Wiktorii udało się wedrzeć do niej i zdobyć złoto. A faworytką na pewno nie była, to miano należało do Pauliny Ilnickiej z Arrachiona Olsztyn — dodaje trener iławskiej filii olsztyńskiego klubu.

Kolejne złoto dołożył Łukasz Makowski, który zwyciężył w kat. Junior -84 kg. I to właśnie on, po zakończonym turnieju, dostał od jednego z promotorów propozycję walki, ale już zawodowej.

— Łukasz pewnie pokonywał rywali i zasłużenie sięgnął po mistrzostwo. Natomiast Hubert Brach w walce o złoty medal OFS Open został sprytnie trafiony przez bardzo dobrego rywala i przegrał — relacjonuje Tarasiewicz.

Przed Arrachionem najważniejsze wydarzenie ostatnich tygodni — w sobotę 18 czerwca w Ostródzie odbędzie się gala MMA, FEN 40, a jedną z walk będzie pojedynek iławianina Patryka Duńskiego z Wojciechem Kawą (Berserkers Team Szczecin). Wkrótce na naszym portalu więcej o tej gali i walce zawodnika Arrachiona.

