67,5 kilometra na 73 lata Zakładu Karnego. Rowerem i w biegu

Jak świętować to świętować - zapowiadali. Świętowali w pocie i radości, dzieci i dorośli, biegacze i cykliści, krótko i długodystansowcy. A wszystko to w przepięknej scenerii Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Jezioraka – najdłuższego jeziora w Polsce.

„W północnej Polsce jest miasto Iława,

Sztafeta wokół Jezioraka – to jej sława.

Biegaczy i cyklistów więcej jest co roku,

I nikt nie dotrzyma nam już kroku”.

W niedzielę (5 czerwca 2022 roku) z okazji jubileuszu 73 rocznicy utworzenia w Iławie jednostki penitencjarnej, pod patronatem dyrektora Zakładu Karnego w Iławie kpt. Gawła Gałdzińskiego, wystartowała 9 Iławska Sztafeta Biegowa wokół Jezioraka. O godzinie 9:02.42, 37 biegaczy i 35 rowerzystów rozpoczęło zmagania z 67,5-kilometrową trasą. Wystartowali oni spod bramy Zakładu Karnego, ulicami: 1-go Maja, Sobieskiego, Niepodległości, Dąbrowskiego, Lipowy Dwór, przez miejscowości: Szałkowo, Makowo, Sąpy, Urowo, Boreczno, Śliwa, Rąbity, Dobrzyki, Jerzwałd, Siemiany do Iławy. Ulicą Sienkiewicza dotarli do mety usytuowanej przy wiacie Hotelu-Restauracji „Stary Tartak”.

Każdy z biegaczy wybrał dla siebie dystans stosowny do swoich możliwości, od 5,5 do 21,5 kilometra. Jednorazowo, najdłuższe dystanse pokonali Piotr Szczypiński i Dawid Kozłowski (21,5 km) oraz Piotr Muc i Michał Kopistecki (20 km). Wśród kobiet najdłuższy dystans pokonała Joanna Michałowska (8,5 km) i Ewa Renkel-Bucha (6,4 km). Trzynaścioro najmłodszych biegaczy pokonało dystans co najmniej 2 x 1 kilometr. Biegaczy do miejsc zmian sztafety dowoził wynajęty autobus. W tych miejscach uczestnicy sztafety głośno im dopingowali przy słowach „Piosenki sztafety”, którą wykonał zespół „Daro i Arczi”.

Po raz pierwszy wyzwanie biegaczom rzucił nasz kolega rowerzysta Tomasz Kalinowski, który usiłował w ciągu naszego biegu pokonać rowerem dwa okrążenia wokół Jezioraka tą samą trasą, lecz w przeciwnym kierunku. Osiągnął to! Dystans 133 kilometrów pokonał ze średnią prędkością 26,43 km/h w czasie 5:01.53!

Niezmiernie miło jest nam uczestniczyć w sztafecie z byłymi i obecnymi funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz zaproszonymi gośćmi, by wspólnie podnosić sprawność fizyczną, promować aktywność fizyczną jako element zdrowego trybu życia i formy spędzania wolnego czasu, integrować się zawodowo, rodzinnie i społecznie, propagować walory turystyczne i krajobrazowe miasta Iławy, gminy Iława, powiatu iławskiego i Jezioraka - najdłuższego jeziora w Polsce.

O godzinie 14:21.14, w słońcu i temperaturze 27°C, po pokonaniu 67,5 km w czasie 5:18.32, ze średnią prędkością 12,715 km/h, w tempie 4:43 minut na kilometr osiągnęliśmy cel sztafety. Jako pierwszy metę pokonał Dawid Kozłowski , zbierając oklaski i otwierając tym samym ceremonię wręczania pamiątkowych medali, a dla najmłodszych i najwytrwalszych dzieci upominków przekazanych przez Wydział Komunikacji Społecznej przy Urzędzie Miasta Iławy oraz iławski oddział Banku Pekao S.A. Następnie uczestnicy oddali się wzajemnym gratulacjom, konsumpcji przepysznej grochówki i kiełbasek z grilla, wywiadom, miłym wspomnieniom i planom na sportową przyszłość.

Dzięki staraniom organizatorów, pomocy dyrekcji Zakładu Karnego i wsparciu sponsorów: Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Więź” przy Zakładzie Karnym w Iławie, Urzędu Miasta Iława, Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, iławskiego oddziału Banku Pekao S.A., Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarządu Terenowego przy Zakładzie Karnym w Iławie, uczestnicy skupili się tylko na uciekających kilometrach i urokach trasy wiodącej Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, cała reszta była gratis. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Daliśmy radę! Choć łatwo nie było, ale pogoda sprzyjała, cała ekipa sprzyjała, wszystko sprzyjało. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my to nikt!

Sponsorom dziękujemy za wsparcie imprezy,

Dyrekcji, że w nasze możliwości wierzy.

Uczestnikom zdrówka wiele życzymy,

I pamiętajcie, za rok się tu znowu widzimy.