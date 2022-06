Medale dla wszystkich! Zakończyły się Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

W obecności przedstawicieli władz miasta, gminy Iława, powiatu iławskiego oraz instytucji na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnościami dokonano uroczystego otwarcia Igrzysk. Jak podczas tych, w których biorą udział sportowcy, tak i tu rozpoczęto od parady wszystkich uczestników oraz zapalenia znicza olimpijskiego. Zajął się tym Grzegorz Figurski, uczeń Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. A potem już z werwą zaczęto konkurować w wielu interesujących dyscyplinach, jak rzut piłką do kosza, rzut ringo czy przeciąganie liny. Wszystkie konkurencje przystosowane były do możliwości uczestników.



W hali sportowo-widowiskowej (do której zdecydowano się przenieść wydarzenie ze względu na kiepskie prognozy dotyczące czwartku, 9 czerwca) czuć było nie tylko radość zawodników, ale i niesamowitą troskę opiekunów i organizatorów. Medale otrzymali wszyscy uczestnicy, a osobno ci, którzy zajęli miejsca 1-3.