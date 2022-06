Przez okno sklepu rybnego wynieśli kasetkę z pieniędzmi

Kara pozbawienia wolności grozi 46–latkowi i jego młodszemu koledze. Mężczyźni zostali zatrzymani po tym, jak włamali się do sklepu rybnego. Teraz ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

We wtorek (7 czerwca) iławscy policjanci wydziału kryminalnego podczas wykonywania czynności służbowych, jadąc jedną z dróg w gminie Iława, zobaczyli, jak ze sklepu wybiega dwóch mężczyzn.

Funkcjonariusze zatrzymali ich, gdyż podejrzewali, że mogli być sprawcami czynu karalnego. W trakcie czynności okazało się, że przypuszczenia policjantów były słuszne. Jak ustalili, 46-latek wspólnie ze swoim młodszym kolegą kilka minut wcześniej wypchnął okno, po czym wszedł do sklepu rybnego. Następnie mieszkańcy powiatu iławskiego zabrali kasetkę z pieniędzmi, którą ukryli w okolicznych krzakach.

Policjanci odzyskali skradzione pieniądze i przetransportowali mężczyzn do tutejszej jednostki. Jak się okazało to nie było ich jedyne przewinienie. Mężczyźni w ciągu ostatnich kilku miesięcy włamywali się oraz okradali garaże, a także domy na terenie miasta i gminy Susz. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 46-latkowi 8 zarzutów kradzieży z włamaniem w warunkach tzw. „recydywy” a 39-latkowi 4 zarzutów kradzieży z włamaniem. W związku z powyższym policjanci złożyli również wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec włamywaczy.

Kodeks karny za kradzież z włamaniem w warunkach tzw. „recydywy” przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.

eka / KPP Iława

ilawa@gazetaolsztynska.pl