Ruszyła sprzedaż biletów na Złotą Tarkę. Znamy dokładne ceny

W tym roku Old Jazz Meeting Festiwal Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka odbędzie się po raz 51. Przewidziano trzydniowy program: od piątku do niedzieli (12 - 14 sierpnia).

To już 51 edycja Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, na który do Iławy z całego kraju - a nawet zagranicy - zjeżdżają miłośnicy tego gatunku muzyki. Po pięcioletniej przerwie wraca konkurs o Złotą Tarkę - zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca. Odbędzie się on o godzinie 20:00. Pół godziny wcześniej ze Starego Miasta wyruszy Parada Nowoorleańska, prowadzona przez zespół Brass Federacja. Po konkursie w amfiteatrze im. Louisa Armstronga rozpoczną się koncerty główne.

Wystąpią wówczas: Brass Federacja i Nika Lubowicz z Henrykiem Miśkiewiczem jako gościem.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się ok. 23:45.

Prowadzenie: tradycyjnie już Paweł Sztompke.

Ceny biletów: ulgowy 30 zł, normalny 50 zł.

Karnet dwudniowy ulgowy 70 zł, normalny 100 zł.

O 24:00 w parku miejskim rozpocznie się bal jazzowy z udziałem Szymon Klekowicki Parnas Band z gościnnym udziałem Tamary Behler. Wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny.



W sobotnie południe (13 sierpnia) z wieży ratusza zabrzmi hejnał Iławy w wykonaniu Radosława Mosurka.

O 13:00 i 14:00 podczas rejsów statkiem Ilavia wystąpią finaliści konkursu o Złotą Tarkę.

Bilety: ulgowy 20 zł, normalny 25 zł.

O 20:00 w amfiteatrze rozpocznie się koncert galowy "100 lat jazzu w Polsce". Wystąpią: Alchemik Big Band Grzegorza Grzecha Piotrowskiego (dyrektora artystycznego Festiwalu) z gośćmi specjalnymi: Hanną Banaszak z zespołem, Ewą Bem i Januszem Szromem, Piotrem Szmidtem i Henrykiem Miśkiewiczem.

Z kolei o 23:00 rozpocznie się koncert Gunhild Carling i jej zespołu. To pochodząca ze Szwecji zjawiskowa wokalistka, tancerka, multiinstrumentalistka, która zasłynęła już jako dziecko z występów z zespołem składającym się z członków jej rodziny. Ona sama na Złotej Tarce już występowała, było to w 2014 r. Z rodziną natomiast - w 1999 r.

Ceny biletów: ulgowy 30 zł, normalny 50 zł.

Karnet dwudniowy ulgowy 70 zł, normalny 100 zł.

Natomiast o północy w parku miejskim rozpocznie się jam session. Wstęp na nie będzie bezpłatny.

Także w sobotę odbędzie się wydarzenie towarzyszące. Będzie to już tradycyjny Jazz za kratami. Z koncertem dla osadzonych w iławskim Zakładzie Karnym wystąpi Karolina Szewc z zespołem.



W niedzielę 14 sierpnia o 14:00 w amfiteatrze rozpocznie się msza św. jazzowa z udziałem chóru Petera Mante "The Africa Gospel Project". Wstęp będzie bezpłatny.