Iława. To już 15 Rajd Pomarańczowy [ZDJĘCIA]

Rajd, obok burmistrza Iławy, otworzyła także burmistrz TholenUczestnicy ruszali w grupach co kilka minut. Część jechała rowerami, część wózkami, bo tak się poruszają na co dzień, była też silna grupa chodząca z kijkami, czyli nordic walking. Trasa wiodła ścieżkami rowerowymi spod ratusza, wokół Małego Jezioraka, aż do przystani Skarbek.