Agata Bernaciak i Nell Obrębska udowodniły w Wiedniu, że pierwsza nagroda była im pisana

duetu fortepianowego AGNE – obecnie już absolwentek z klasy fortepianu Marii Artiemiew z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Iławie.

Agata Bernaciak i Nell Obrębska dwukrotnie zdobyły tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych w Ełku, uzyskując II nagrody.

Jednakże największe ich osiągnięcia miały miejsce w latach 2020-2021 w Międzynarodowym Festiwalu Talentów GLORIA ARTIS w Austrii. Konkursy odbywały się on line, nagrania były niesamowicie wyczerpujące i czasochłonne, jednak przyniosły wspaniałe rezultaty: Agata Bernaciak (solo) – wyróżnienie, Nell Obrębska (solo) – II nagroda, natomiast duet AGNE zdobył I nagrodę, Nagrodę Specjalną za ogromny potencjał artystyczny i zaszczytne zaproszenie na koncert laureatów do światowej stolicy muzyki, jaką jest Wiedeń. Z powodu pandemii koncerty odbyły się dopiero w maju 2022 r.

Duet AGNE w Wiedniu Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

Ponieważ iławską PSM dziewczynki ukończyły w czerwcu 2021 roku – trzeba było pracować jeszcze wiele miesięcy, żeby nie stracić formy i udowodnić „na żywo” w Wiedniu zasłużoną I nagrodę.

Duet AGNE (Agata i Nell) stanął na wysokości zadania: nie tylko godnie reprezentował Iławę i nauczyciela Marię Artiemiew, ale był naprawdę świetną wizytówką naszego kraju w Austrii. To wielki sukces i zaszczyt występować w tak doborowym towarzystwie podczas Festiwalu Talentów GLORIA ARTIS, gdzie zaprezentowali się młodzi wykonawcy na najwyższym światowym poziomie artystycznym. Duet znalazł się w czołówce laureatów z Korei Południowej, USA, Australii, Japonii, Rumunii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Izraela, Austrii i Polski!

Szczególne podziękowanie składamy bardzo zaangażowanym rodzicom Nell i Agaty, którzy wspierali swoje córki nie tylko w ciągu 6-letniej nauki w szkole muzycznej, ale zwłaszcza po zakończeniu edukacji. To oni stali się głównym sponsorem wyjazdu do Wiednia, gdyż szkoła muzyczna nie mogła partycypować w kosztach podróży swoich absolwentek.

Pobyt w Wiedniu był niepowtarzalnym przeżyciem dla Agaty i Nell oraz ich rodziców, a także dla nauczyciela – Marii Artiemiew. Poznanie wspaniałych i przyjaznych ludzi, nowe znajomości w różnych częściach świata, piękne miejsca, które warto zobaczyć... Tych wspomnień nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć

Dlatego warto było ciężko pracować, żeby móc przeżyć takie chwile.

Muzyka naprawdę łączy i uwrażliwia, bo, jak mawiał Jimmy Page, „muzyka to najlepszy język do poruszania serc ludzi na całym świecie”.