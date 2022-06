Iława. Miejski Dzień Dziecka odbył się w amfiteatrze

Jeszcze chwilę przed koncertem padało. Mimo to widownia w amfiteatrze była w dużej części zapełniona dzieciakami m.in. ze szkół i przedszkoli. Na scenie wystąpił znany zespół Arka Noego, ale zanim to nastąpiło, dzieci miały możliwość opowiedzenia o swoich marzeniach. Padały słowa o chęci posiadania królika lub chomika, ale także o pragnieniu, by zakończyła się wojna. Życzenia dzieciakom złożyły władze miasta. A potem już śpiewano i tańczono razem z Arką.

