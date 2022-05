"To był mocno energetyczny mecz". Jeziorak zremisował z Granicą 3:3, padły piękne gole [video]

Granica Kętrzyn — Jeziorak Iława 3:3 (2:2)

0:1 — Galas (7), 1:1 — Turczyn (29), 2:1 — Zawalich (41), 2:2 — Kressin (43), 2:3 — Banaszek (75), 3:3 — Swacha-Sock (83),

Żółte kartki: Papliński, Aleksandrowicz, Swacha-Sock – Czarnota, Kressin, Galas, Czarnota,

Czerwona kartka: Czarnota (za dwie żółte)

GRANICA: Papliński — Czernakowski, Baran, Kolesnyk, Policha, Zawalich, Aleksandrowicz (81 Sokołowicz), Turczyn, Bobrowski, Swacha-Sock, Strzelec,

JEZIORAK: Włodarczyk — Kressin, Leszczenko, Sedlewski, Banaszek (90 Deredas), Nastaj (85 Burzyński), Czarnota, Sagan, Wacławski, Bartkowski, Galas,

Dzięki remisowi Jeziorak nie dał się wyprzedzić w tabeli sąsiadce, którą jest właśnie Granica. Obecnie zespół z Iławy jest na czwartym miejscu, kętrzynianie są na piątej pozycji. A wynik trzeba cenić choćby z tego względu, że Jeziorak od 70 minuty grał w osłabieniu ( czerwona kartka dla Patryka Czarnoty, za dwie żółte).

Iławianie na prowadzenie wyszli już w siódmej minucie spotkania, gdy to Radosław Galas idealnie przymierzył z dystansu i wpakował piłkę w okienko bramki gospodarzy. Przy okazji tej akcji trzeba też pochwalić Michała Bartkowskiego, napastnik Jezioraka wślizgiem spowodował błąd obrońcy, który stracił piłkę na rzecz zespołu gości.

Do przerwy padły jeszcze trzy gole. Trafienia Pawła Turczyna i Kamila Zawalicha dały Granicy — kolejno — remis i prowadzenie, jednak jeszcze przed przerwą biało-niebiescy doprowadzili do remisu. W tej sytuacji Galas popisał się nie golem, a idealnym dograniem do Krzysztofa Kressina. Po krótko rozegranym rzucie rożnym skrzydłowy Jezioraka dryblingiem zgubił obrońcę i dośrodkował w pole karne. A że Kressin w powietrzu potrafi grać od zawsze i ze skutecznością pod bramką rywala rzadko miewa problemy, to też było już 2:2. Ale jakość uderzenia z głowy, tak czy inaczej, zasługuje na oklaski! Poniżej nagranie Jeziorak TV z tymi trafieniami.

W 75 minucie drużyna trenera Wojciecha Tarnowskiego wyszła na kolejne tego dnia prowadzenie. Po raz kolejny gol padł po dośrodkowaniu z boku boiska, tym razem idealną dorzutką z lewej nogi i z lewego skrzydła popisał się Tomasz Wacławski, a Maciej Banaszek strzałem z głowy sfinalizował akcję. To była kolejna ładna bramka tego dnia. Ostatecznie mecz zakończył się remisem, bo gola zdobył jeszcze Marcin Swacha-Sock.

— To był mocno energetyczny mecz, który spokojnie może uchodzić za wizytówkę forBET IV ligi, przynajmniej jeśli chodzi o czołowe ekipy. Kibice oglądali bardzo ciekawe spotkanie — podsumowuje Wojciech Tarnowski, trener Jezioraka.

Do zakończenia sezonu 2021/22 pozostały jeszcze trzy kolejki. W następnej iławianie na swoim terenie zagrają z Polonią Lidzbark Warmiński (sobota 4 czerwca, 16.00).

