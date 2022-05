Jezioranki wygrały finał wojewódzki Pucharu Tymbarku! Do Iławy przyjechało prawie 1000 piłkarek i piłkarzy [video, zdjęcia]

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, który podobnie jak inne wojewódzkie związki współtworzy największy tego typu turniej piłkarski dla dzieci w Europie (w dotychczasowych edycjach zagrało ponad 2,5 miliona dziewczynek i chłopców!), musi się dobrze czuć na posiadającym trzy boiska (w tym jedno sztuczne) obiekcie przy ul. Sienkiewicza 1. Właśnie tu wczoraj i dzisiaj (czwartek i piątek, 26-27 maja) rozgrywany był finał wojewódzki AD 2021. Żeby w nim zagrać, to wcześniej trzeba było przebrnąć przez sito eliminacji gminnych/miejskich i powiatowych.

Powiat iławski w finale reprezentowany był przez Constract Lubawa (kategoria U-8 chłopcy), Jezioranki Iława (U-8 dziewczynki), Szkołę Podstawową nr 1 Iławie (U-10 chłopcy) oraz Szkołę Podstawową nr 4 w Iławie (U-12, dziewczynki i chłopcy).

Zanim przejdziemy do podania wyników zespołów z pow. iławskiego, to chcieliśmy podkreślić i pochwalić przede wszystkim fajną postawę fair play jednej z piłkarek zespołu U-10 Stomilu Olsztyn. Jej drużyna wygrała turniej i w nagrodę, podobnie jak inne ekipy, które tryumfowały w turniejach kat. U-10 i U-12 (dla kat. U-8 Puchar Tymbarku kończy się na etapie wojewódzkim), pojedzie na wielki, ogólnopolski finał do Warszawy, zostanie on rozegrany 14 czerwca. Zawodniczka ta jednak schodząc już z boiska głównego, będąc w tunelu prowadzącym do szatni i trzymając w ręku okazały puchar za wygraną, powiedziała do swojego taty: "A właściwie, to dlaczego my dostałyśmy ten puchar? Przecież on powinien trafić do jakiejś przegranej drużyny i dla niej byłaby to super nagroda. Dla nas nagrodą jest już sam wyjazd do Warszawy. Szkoda, że oni nie dostali tego pucharu...". Szacunek, piłkarko!

Wracamy na boisko. Najlepiej finały roku 2021 będą bez wątpienia wspominali w klubie KKP Jezioranki. Młode iławianki trenowane przez Łukasza Gurowskiego, Monikę Gralewską i Martynę Zdrojewską wygrały w turnieju U-8! Jak już wiemy, zwycięskie zespoły tej kategorii do stolicy nie pojadą, rozgrywki kończą się dla nich na tym etapie, ale spokojnie — to na pewno nie ostatnia edycja turnieju "Z podwórka na stadion...".

Oj, było pięknie! — podsumowuje trener Gurowski, który założył Kobiecy Klub Piłkarski Jezioranki.



— Co warte podkreślenia, dla naszych młodych zawodniczek był to pierwszy turniej w życiu o stawkę, jednak mimo to spisały się znakomicie. W 100 procentach realizowały nasze założenia, ambitnie walczyły i bardzo dobrze grały, a gdy już pojawiła się szansa na zwycięstwo, to wówczas nawet zaczęły liczyć, ile jeszcze punktów i bramek potrzebujemy do wygranej. Tak się rodzi fajna drużyna, która zaczyna być świadoma, o co gra — dodaje Gurowski. — Niesamowite emocje, uśmiech, który nie znikał z twarzy piłkarek, trenerów oraz kibiców, piękne bramki, wspaniała drużynowa gra.

Rozgrywki dziewczynek w kat. U-8 rozstrzygnęły się w grupie. Iławianki pokonały SP 19 Elbląg 6:0, Skrzatki Pisz 5:1 i Juniora Ełk 3:0, do tego zremisowały z SMS-em Kurzętnik 4:4. 10 punktów na koncie i bilans goli 18:5 dał Jeziorankom wygraną w całych rozgrywkach. Do tego Weronika Marchelek zdobyła koronę królowej strzelczyń (9 bramek).

Jezioranki zagrały w składzie: Blanka Malinowska, Malwina Prusińska, Natalia Bieńkowska, Iga Łyżwa, Alina Dziugiewicz, Weronika Marchelek, Lena Miłosek, Gabriela Telej, Alicja Wendrucha, Julia. Trenerzy: Monika Gralewska, Martyna Zdrojewska Łukasz Gurowski.

Turniej finałowy także bardzo dobrze będą wspominali w Constrakcie Lubawa. Ich drużyna wygrała w kat. U-8 chłopców — to kolejny sukces klubu piłkarskiego z gminy i miasta Lubawa. Trenerem tej ekipy jest Mariusz Lipowski. Tuż za podium rozgrywki, ale już w kat. U-10, zakończyła drużyna chłopców SP1 Iława.

To było w czwartek, natomiast dzisiaj doszło do finałów najstarszej kategorii wiekowej U-12. Tu powiat iławski reprezentowany był przez drużyny SP4 Iława. Obie szły jak burza i po rozgrywkach grupowych przeszły do ćwierćfinałów, a następnie półfinałów. Tu oba zespoły z Czwórki musiały uznać wyższość rywali. Dziewczynki rozgrywki ostatecznie zakończyły na czwartym miejscu, a chłopcy na trzecim.

Zespołom, które uzyskały awans do finału ogólnopolskiego, życzymy powodzenia w Warszawie!

WYNIKI FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

PUCHARU TYMBARKU

Iława, 26-27 maja 2022

Podajemy pierwsze "3"

Dziewczynki U8:

1. Jezioranki Iława

2. SMS Kurzętnik

3. Junior Ełk

Chłopcy U8:

1. Constract Lubawa

2. Granica Kętrzyn

3. SP 18 Mamy Talenty Olsztyn

Dziewczynki U10:

1. AP Stomil Olsztyn

2. Diabełki Zwierzewo

3. SMS Kurzętnik

Chłopcy U10:

1. SP 18 Mamy Talenty Olsztyn

2. Olimpia Elbląg

3. SP 2 Nidzica

Dziewczynki U12:

1. SP Idzbark

2. Poncio Lidzbark

3. SP Kandyty

Chłopcy U12:

1. SP 18 Mamy Talent Olsztyn

2. ZSS Ełk

3. SP4 Iława

