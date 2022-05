Pierwszy w Iławie turniej gry w darta organizuje nowe stowarzyszenie

Jutro (27 maja) w Iławie odbędzie się pierwszy turniej gry w darta. Ma to być integracja środowiska graczy w lotki.

Stowarzyszenie Iławska Grupa Darta powstała na początku roku, choć w lotki grają od dawna. Prezes Dariusz Nica zauważył, jeżdżąc na turnieje do okolicznych miast, że wokół tego sportu zbiera się coraz więcej zainteresowanych. Wybadał, razem z grupą współgraczy, czy w Iławie byliby także chętni. Okazało się, że tak! I jutro (27 maja) w Iławie odbędzie się pierwszy turniej gry w darta. Początek o godzinie 19:00 w restauracji Leśna Przystań.

Zapisy - przed turniejem. Wpisowe to 15 zł (młodzież do 18 roku życia - bezpłatnie), a turniej zostanie rozegrany w parach deblowych. Pary zostaną rozlosowane przed rozgrywkami.

Odmian gry w lotki jest dużo. Piątkowy turniej odbędzie się metodą 501 double aut. Każda dwuosobowa drużyna zaczyna od 501 punktów i rzutami musi zjechać do zera, kończąc wartością podwójną. W tej odmianie najmniejsza liczba punktów, jakie można mieć, to dwa. Jest to wersja bardziej wymagająca, dlatego oprócz wprawnego oka potrzebne też jest w miarę sprawne liczenie. - Tarcze mamy sizalowe, nie elektroniczne, więc liczyć trzeba będzie samemu.

– Jeśli frekwencja dopisze, będziemy organizować następne turnieje – mówi prezes stowarzyszenia. A po wakacjach może nawet ligę darta.

Edyta Kocyła-Pawłowska