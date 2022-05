Talenty piłkarskie znów w grze. W Iławie rozgrywany jest finał wojewódzki turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Powiat iławski w finale wojewódzkim turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” będzie reprezentowany przez:

kategoria U-8 chłopcy: Constract Lubawa

U-8 dziewczynki: Jezioranki Iława

U-10 chłopcy: SP1 Iława

U-10 dziewczynki: brak

U-12 chłopcy: SP4 Iława

U-12 dziewczynki: SP4 Iława

Zmagania najlepszych w województwie młodych zawodników i zawodniczek w kategoriach wiekowych do lat 8, 10 oraz 12 to dla całego regionu prawdziwe sportowe święto.

>>> Największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie powróciło na stadiony woj. warmińsko-mazurskiego na etapie wojewódzkim po raz pierwszy od 2019 roku. Zakończone w ostatnich tygodniach rozgrywki gminne oraz powiatowe wyłoniły niemal tysiąc reprezentantów z ponad 90 drużyn, którzy już od tego czwartku będą rywalizować ze sobą o udział w rozgrywkach finałowych, kończących się 14 czerwca na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

— Już na etapie powiatowym mogliśmy zauważyć, że turniej cieszy się dużą popularnością, a nastawienie zarówno dzieci, jaki i trenerów jest bardzo pozytywne — mówi Marcin Przybyliński, koordynator wojewódzki turnieju.

— Rozgrywki między zawodnikami to prawdziwa piłkarska uczta. Podczas turnieju bardzo ważne są zasady fair play. Cieszymy się, że młodzi piłkarze uczą się zdrowej rywalizacji. Doceniamy sportowe postawy i wyróżniamy takich zawodników zielonymi kartkami. To bardzo ważna inicjatywa, która uczy dzieci, że w każdej sytuacji trzeba zachowywać się fair – dodaje.

Turniej, który stał się

kuźnią piłkarskich talentów

O tym, które z drużyn okażą się najlepsze w województwie warmińsko-mazurskim, dowiemy się już 26 maja (w kategorii U-8 i U-10) oraz 27 maja (U-12). Zwycięzcy w kategoriach wiekowych U-10, a także U-12 staną też przed szansą, aby powalczyć o udział w Wielkim Finale Turnieju. Najlepsze zespoły w kategorii wiekowej U-8 otrzymają natomiast nagrody oraz indywidualne wyróżnienia, kończąc tym samym rozgrywki na etapie wojewódzkim.

– Nie ma drugiego takiego Turnieju w Polsce jeśli chodzi o konkurencję i poziom trudności. Udział w wojewódzkim finale to wielkie osiągnięcie dla zawodniczek i zawodników, którzy w zmaganiach na poziomie kolejno: gmin i powiatów wyróżnili się umiejętnościami, determinacją i talentem. Ci, którzy w najbliższych dniach ponownie okażą się najlepsi, pojadą do Warszawy i na Stadionie Hutnika będą walczyć z reprezentantami pozostałych województw o Wielki Finał na PGE Narodowym – mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i dodaje: – Co istotne i w pewien sposób symboliczne, tego samego dnia, na tej samej murawie, seniorska kadra piłkarzy reprezentacji Polski wybiegnie na mecz Ligi Narodów z Belgią. Każda zawodniczka i każdy zawodnik finałów ogólnopolskich otrzyma bilet na to spotkanie.

Wśród uczestników Turnieju z dużym prawdopodobieństwem znajdą się przyszłe gwiazdy seniorskiej piłki – w przeszłości o puchar walczyli m.in. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Ewa Pajor czy Paulina Dudek, a w sumie już ponad 100 uczestników tych rozgrywek zagrało w juniorskiej lub seniorskiej reprezentacji Polski.

Sportowa rywalizacja

w duchu równych szans

Turniej swoim zasięgiem obejmuje blisko 98 proc. powiatów, a z każdym kolejnym rokiem swoją obecność w rozgrywkach coraz mocniej akcentują dziewczynki, które dziś stanowią ok. 1/3 wszystkich uczestników.

– Dużą wartością Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest przeprowadzanie rozgrywek we wszystkich województwach. Dzięki temu w całej Polsce możemy zachęcać dzieci do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu, co Tymbark czyni już od 16 lat jako główny sponsor Turnieju. Dodatkowo, skala i dostępność Turnieju, pozwalają na odkrywanie nowych talentów i pójście najzdolniejszym piłkarsko dziewczętom i chłopcom śladami Milika, Modera, Piątka, czy Dudek. Finały wojewódzkie będą bez wątpienia prawdziwym, piłkarskim świętem pełnym pięknych, sportowych emocji – mówi Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex.

Największy turniej

w Polsce i w całej Europie

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie, w którym udział wzięło do tej pory ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Nożnej, sponsorem głównym firma Tymbark, a brązowym sponsorem firma Electrolux.

XXII edycja Turnieju odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W Komitecie Honorowym wydarzenia znalazły się Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki, które współfinansuje wydarzenie ze swoich środków.

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie Turnieju: [https://www.laczynaspilka.pl/zpodworkanastadion/]www.zpodworkanastadion.pl[/url].

materiały prasowe organizatorów