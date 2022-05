To było dwudniowe święto sportów walki w Suszu. Zobacz zdjęcia z gali DFN

— Z Mateuszem walczyłem po raz drugi w tym roku, poprzednio wygrałem w light contact. Tym razem rywalizowaliśmy w full contact, a ja miałem pełną kontrolę od pierwszej do ostatniej rundy [5x2 min — przyp. red]. Dominowałem w tej walce, ale Mateusz zaskoczył odpornością na ciosy — mówi Adrian Durma, brązowy medalista MŚ 2019 w light contact i ME w kick light i light contact.

Opowiadając o występie na zawodach w Suszu, zorganizowanych przez Federację DFN, Gdański Klub Kickboxingu DUET, Centrum Sportu i Rekreacji CSiR Susz, Klub Piechotka Team Susz-Zalewo (głównymi organizatorami byli Tomasz Biernacki i Jarosław Piechotka), zwycięzca walki wieczoru powiedział:

— Sama gala była bardzo fajnie zorganizowana. Występ na niej był ciekawym przeżyciem, wcześniej nie miałem okazji walczyć na galach, tym bardziej w pojedynku wieczoru i dodatkowo o pas. Jedynie walczyłem w dwóch meczach międzypaństwowych, więc był mały stres. Zdobycie pasa mistrzowskiego jest ogromnym wyróżnieniem i odczuwałem satysfakcję po dobrze wykonanej pracy — dodał Adrian Durma.

Zmagania w Suszu sędziowali: Ryszard Zawistowski (sędzia główny), Janusz Wielgosz, Krzysztof Kacperski, Rafał Bałachowski, Sylwester Mikułan, Grzegorz Budek, Tomasz Ciepłuch, Karol Papenfus, Tomasz Biernacki.

Z bardzo dobrej strony pokazali się Dawid i Oskar Ciepłuchowie (KS Piechotka Team Zalewo). — Dawid walcząc w turnieju zdobył złoto w light contact i brąz w kick light, kontuzja w półfinale wykluczyła go z dalszej rywalizacji. Natomiast Oskar zawalczył w gali finałowej w formule full contact. W wadze -71kg w juniorach młodszych pokonał 3:0 Bartosza Dugiełło z Egida Biskupiec — relacjonuje Tomasz Ciepłuch, tata fighterów z Zalewa.

— Ja również brałem udział w turnieju jako sędzia. Dostałem także szansę pierwszy raz poprowadzenia walki na gali. Prowadziłem już wiele walk na matach, w ringu czy w oktagonie, jednak na gali, przy publiczności, znajomych i rodzinie, to zupełnie coś innego. Towarzyszył mi ogromny stres, jednak stanąłem na wysokości zadania i wykonałem swoją pracę jak trzeba, mam nadzieję — mówi senior Ciepłuch.

— To było dwudniowe święto sportów walki w Suszu. W naszym mieście pojawiło się wielu bardzo utalentowanych fighterów, mistrzów Polski i Europy — mówi Jarosław Piechotka, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu, a także założyciel i trener w Piechotka Team.

Do turnieju zgłosiło się ponad 200 zawodników z 26 klubów. Wśród wyróżniających się kickbokserów walczyła m.in. Pola Stołowska (KS AZS AWF Warszawa), która w kadetkach starszych w kategorii -55kg zdobyła 3 złote medale i wywalczyła też 2 puchary dla najlepszej zawodniczki.

— W Suszu zgłoszona byłam we wszystkich formułach planszowych. W pointfigtingu w kadetach starszych w mojej i wyższej kategorii wagowej nie było przeciwniczek, dlatego wystartowałam w juniorkach. Wygrałam finał przewagą punktową w pierwszej rundzie. Zarówno w light contact, jak i w kick light stoczyłam po dwa pojedynki. W każdym miałam do przepracowania taktykę wyznaczaną przez mojego trenera Wojciecha Wiertla. Większość założeń udało mi się zrealizować. Była to moja ostatnia prosta przed mistrzostwami Polski. Jesteśmy z trenerem oboje zadowoleni z tego startu — podsumowała Pola Stołowska.

Z ekipy gospodarzy sukces odnieśli m.in. juniorzy, bliźniacy z rocznika 2004 Mateusz Rosłoński i Michał Rosłoński (obydwaj KS Piechotka Team).

— Występ w Suszu uważam za udany, choć zdecydowanie mogło być jeszcze lepiej. Stoczyłem walkę w formule light contact i dwie w kick light. Wszystkie wygrałem przed czasem poprzez przewagę. Za najtrudniejszy pojedynek uważam finałowy w kick light. Filip Chrapkowski z Championa Gdańsk starał się wchodzić w wymianę i dotrzymywać mi kroku — stwierdził Mateusz Rosłoński (-79kg).

Natomiast o swoim bracie Michale (-74kg) mówił: — Również zdobył dwa złote medale. Dwie walki wygrał przed czasem i myślę, że jego występ też można zaliczyć do bardzo udanych.

Na najwyższym stopniu podium w kick light w juniorach stanął też m.in. Kacper Strzemecki (Champion Gdańsk) w kat. -69kg.

— To było bardzo dobre przetarcie przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski w Zawierciu. Najcięższą walkę stoczyłem w półfinale z przeciwnikiem z klubu Złomiarz Team Gdańsk, Danyilem Silutenko. Wcześniej sięgnąłem po srebro MP K-1 w 2022 roku po 3 walkach i przed kontuzją brąz w K-1 w 2021 roku. Miałem problemy z plecami — tłumaczy zawodnik.

Ciekawie wyglądała rywalizacja w seniorach. W light contact po dwa zwycięstwa (-84kg i -89kg) sięgnął Piotr Kołakowski (LUKS Zamek Expom Kurzętnik). W finałach pokonał, odpowiednio, Michała Jezierskiego (Elbląski Klub Karate) oraz swojego kolegę klubowego Damiana Chilińskiego.

— Federacja DFN zorganizowała bardzo ciekawy event w Suszu (...). Korzystam z każdej możliwości rywalizacji, a tym bardziej w sąsiednich miejscowościach — mówi Piotr Kołakowski.

— Tuż przed nadchodzącymi mistrzostwami kraju w formule light contact, postanowiłem sprawdzić obecne przygotowanie organizmu w swojej i wyższej kategorii wagowej. Stoczone pojedynki były wartościowe, a ich wyniki wróżą dobrą przyszłość. Mimo, że w jednym z finałów przyszło mi rywalizować z klubowym kolegą, to takie walki też są potrzebne. Znamy się od lat i przez to musiałem dać z siebie nieco więcej, aby nie być przewidywalnym. Reasumując: zrealizowałem swój plan i zwyciężyłem w obydwu kategoriach — powiedział fighter Zamku Kurzętnik.

Błyskotliwe zwycięstwo w Suszu odniósł Szymon Majewski (-74kg) z klubu Złomiarz Team Gdańsk.

— Moja kategoria -74 kg była jedną z najliczniejszych kategorii na turnieju. Wszystkie 3 walki zakończyłem przed czasem i zostałem wyróżniony przez organizatorów jako najlepszy senior. Jestem bardzo zadowolony z występu, reprezentując po raz pierwszy Złomiarz Team pod dowództwem trenera Mateusza Kowalskiego — mówi Majewski. — Zadowolenie jest podwójnie, ponieważ był to mój debiut w tej formule walki. Moim stylem bazowym jest karate kyokushin, które trenuje od 14 lat, najpierw w Lipnie pod okiem trenera Pawła Olszewskiego. Teraz zdecydowałem spróbować sił w kickboxingu i bardzo mi się on podoba! — powiedział triumfator rywalizacji w kick light.

Podczas gali, poza walką Adriana Durmy z Mateuszem Leńskim, doszło między innymi do pojedynków: boks Michał Wolsztyniak vs Marcel Ryszka (wygr. Ryszka), Dawid Rojda vs Michał Polkowski (wygr. Polkowski), low kick Maksym Damps vs Sebastian Dobrenko (wygr. Damps), full contact Tomasz Ciepłuch vs Bartłomiej Dugiełło (wygr. Ciepłuch).

ZWYCIĘZCY GALI DFN W SUSZU:

low kick:

-63,5kg Hubert Muzyk (Fighter Nowa Sól)

kick light seniorzy:

+94kg Mateusz Jaszczółd (Klub Sportowy Wataha Pruszcz Gdański)

-89kg Alan Ziemianek (KS Tiger Team Kwidzyn)

-74kg Szymon Majewski (Złomiarz Team Gdańsk)

-69kg Nataniel Stawiarski (Uniq Fight Club Warszawa)

-70kg Natalia Adamkiewicz (Champion Gdańsk)

kick light juniorzy:

+94kg Dominik Baran (Bartoszycka Szkoła Taekwon-do Bartoszyce)

-79kg Mateusz Rosłoński (KS Piechotka Team Zalewo)

-74kg Michał Rosłoński (KS Piechotka Team Zalewo)

-69kg Kacper Strzemecki (Champion Gdańsk)

-63kg Igor Wierczewski (Uniq Fight Club Warszawa)

-65kg Zofia Kuc (Uniq Fight Club Warszawa)

-55kg Nikola Iwanowska (KS Piechotka Team Zalewo)

-50kg Natalia Mieczkowska (CSW Champion Lubawa)

kick light kadeci starsi:

+69kg Oskar Urbański (Uniq Fight Club Warszawa)

-63kg Tomasz Główczewski (Gdański Klub Sportowy Champion)

-57kg Vladislav Polivko (Fighter Nowa Sól)

-52kg Nikodem Połujański (KS Piechotka Team Zalewo)

-47kg Aleksander Bajtała (Gdański Klub Kick Boxingu Duet)

-42kg Iwo Adamek (Striker Turek)

+65kg Julia Rutecka (CSW Champion Lubawa)

-60kg Weronika Józefowska (Uniq Fight Club Warszawa)

-55kg Pola Stołowska (KS AZS AWF Warszawa)

-37kg Leila Castelano (KS Piechotka Team Zalewo)

kick light kadeci młodsi:

-52kg Olaf Subocz (Karwiński Team Mława)

-47kg Paweł Bączek (CSW Champion Lubawa)

-42kg Kacper Płotek (Stowarzyszenie Gladius Ostróda)

-37kg Stanisław Szczuko (KS AZS AWF Warszawa)

-32kg Tymon Dęby (Stowarzyszenie Gladius Ostróda)

-28kg David Żurawski (Kick Boxing Fighter Nowa Sól)

-50kg Karolina Seweryn (Fighter Nowa Sól)

-46kg Barbara Budek (KS Egida Biskupiec)

light contact seniorzy:

-94kg Damian Chiliński (LUKS Zamek Expom Kurzętnik)

-89kg Piotr Kołakowski (LUKS Zamek Expom Kurzętnik)

-84kg Piotr Kołakowski (LUKS Zamek Expom Kurzętnik)

-79kg Patryk Waszak (Elbląski Klub Karate)

-74kg Mateusz Kowzan (Elbląski Klub Karate)

-55kg Anna Knobel (KS Beniaminek 03 Starogard Gdański)

light contact juniorzy:

-79kg Mateusz Rosłoński (KS Piechotka Team Zalewo)

-74kg Michał Rosłoński (KS Piechotka Team Zalewo)

-63kg Adrian Januszewski (MUKS Olimpia Kickboxing Nowe Miasto Lubawskie)

-60kg Juliette Kreidi (KS AZS AWF Warszawa)

-55kg Samanta Klein (LUKS Zamek Expom Kurzętnik)

-50kg Paulina Jabłońska (MUKS Olimpia Kickboxing Nowe Miasto Lubawskie)

light contact kadeci starsi:

-63kg Cezary Kowalkowski (LUKS Zamek Expom Kurzętnik)

-57kg Jakub Napierała (Striker Turek)

-47kg Jakub Szulc (Spartakus Squad Stębark)

-42kg Dawid Ciepłuch (KS Piechotka Team Zalewo)

-55kg Pola Stołowska (KS AZS AWF Warszawa)

light contact kadeci młodsi:

-47kg Marcel Szwejkowski (KS AZS AWF Warszawa)

-42kg Kacper Płotek (Stowarzyszenie Gladius Ostróda)

-37kg Stanisław Szczuko (KS AZS AWF Warszawa)

-32kg Szymon Sobociński (Stowarzyszenie Gladius Ostróda)

-46kg Barbara Budek (KS Egida Biskupiec )

pointfighting kadeci starsi:

-47kg Fabian Płotek (Gladius Ostróda)

-60kg Pola Stołowska (KS AZS AWF Warszawa)