Sołtyska ze Starzykowa wyróżniona przez marszałka

Tegoroczne Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach odbyło się w ostródzkim amfiteatrze. Uroczystość to okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich rolę w polskiej wsi.– To spotkanie jest okazją, by podziękować państwu sołtysom za ogromne zaangażowanie, jakie wkładacie w pracę na rzecz rozwoju sołectw, podkreślić jej znaczenie dla rozwoju wsi, regionu i kraju, a przede wszystkim docenić Waszą pracę i jej widoczne efekty – mówił podczas spotkania, marszałek województwa. – Stanowicie państwo wielką armię ludzi aktywnych, pełnych inicjatywy i zapału, zachęcających mieszkańców do wspólnego działania. Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw lokalnych społeczności, wzajemnego zrozumienia, dobrej współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i władzami gminy, satysfakcji z realizacji celów, powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.W Ostródzie odbył się również panel dyskusyjny „Sołtys - Animator, Aktywny Lider Rozwoju Lokalnego”. W rozmowach uczestniczyli: Zbigniew Cieśla (sołtys sołectwa Aniołowo od 2003 roku, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sołtysów),(sołtys sołectwa Wola Kamieńska od 2011 roku, od 2007 roku prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska), Grażyna Ostas (od IV kadencji sołtys sołectwa Turznica w gminie Ostróda), Tomasz Gowkielewicz (strażak z 22-letnim stażem pracy, na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim). Od marca 2019 roku pełni obowiązki sołtysa sołectwa Żegoty.