Pięć kolizji w ciągu weekendu. Na szczęście obyło się bez wypadków

Funkcjonariusze iławskiej policji przez cały czas prowadzą działania ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwracają na prędkość, z jaką poruszają się kierowcy w terenach zabudowanych oraz stan trzeźwości uczestników ruchu drogowego czy posiadanie uprawnień. Policjanci wobec osób rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego, stwarzających realne zagrożenie dla innych użytkowników dróg nie mają taryfy ulgowej. Dlatego podczas minionego weekendu skontrolowali 83 pojazdy. Jak mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzecznik iławskiej policji, dzięki działaniom funkcjonariuszy nie doszło do żadnego wypadku drogowego.

Pierwszego z kierujących zatrzymali policjanci w sobotę (21 maja) w Iławie po tym, jak spowodował kolizję. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 18–latek kierujący volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na tył poprzedzającego go audi. Mężczyzna za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem, natomiast kierująca audi za kierowanie pojazdem nie dopuszczonym do ruchu również otrzymała mandat.

Kolejnego kierującego zatrzymali policjanci po godzinie 18:00 również w Iławie. Funkcjonariusze jadąc jedną z lokalnych dróg zauważyli nissana, który nie udzielił pierwszeństwa pieszej zmierzającej wejść na przejście dla pieszych, w momencie gdy pojazd jadący z naprzeciwka zatrzymał się przed przejściem. Policjanci zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie 27–latka. Mieszkaniec Iławy nie posiadał prawa jazdy ponieważ zostało mu ono zatrzymane kilka miesięcy wcześniej przez iławskich policjantów.