Wszedł na przejście tuż przed radiowozem. Dostał mandat za smartfona

Iławscy dzielnicowi, wracając do komendy policji, zauważyli mężczyznę, który idąc chodnikiem rozmawiał przez telefon komórkowy. W pewnym momencie – nie przerywając rozmowy, a także nie zwracając uwagi na drogę, wszedł na przejście dla pieszych, przed którym zatrzymał się radiowóz. Kiedy policjanci poprosili mężczyznę do radiowozu w związku z popełnionym przez niego wykroczeniem nie rozłączył się, a do rozmówcy jeszcze powiedział: „Poczekaj, bo mają jakiś problem”. W związku z tym funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach a następnie ukarali mandatem karnym w wysokości 500 zł.