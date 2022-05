Jeziorak gra na terenie lidera. Poznaj rozkład jazdy na piłkarski weekend

PIŁKA NOŻNA\\\ Choć IV-ligowy zespół z Iławy szanse na dogonienie Concordii ma już tylko na kalkulatorze (pięć meczów do końca sezonu i aż 13 punktów straty), to mimo to pokonanie lidera na boisku w Elblągu na pewno zostałoby przyjęte w obozie Jezioraka z entuzjazmem.