Gala plebiscytu Gazety Iławskiej: koszulka kadrowa Agaty Barwińskiej została wylicytowana za 1500 zł!

W poniedziałek w sali konferencyjnej Portu 110 licytowaliśmy koszulkę reprezentacyjną Agaty Barwińskiej z autografem naszej mistrzyni żeglarstwa, którą Agata przekazała fundacji specjalnie na to wydarzenie. Tuż po wręczeniu nagród w kategoriizaprosiliśmy naszych gości do uczestnictwa w licytacji na rzecz wsparcia małych podopiecznych związanej z naszą gazetą Fundacji "Przyszłość dla Dzieci" W poniedziałek w sali konferencyjnejlicytowaliśmy koszulkę reprezentacyjnąz autografem naszej mistrzyni żeglarstwa, którą Agata przekazała fundacji specjalnie na to wydarzenie.

Wicemistrzostwo świata, mistrzostwo Europy i mistrzostwo Polski do kompletu — te sukcesy żeglarki Stowarzyszenia Sportów Wodnych MOS Iława pokazują, jakiego Gościa Specjalnego mieliśmy na naszej Gali. Agata wygrała ostatnio także regaty międzynarodowe we francuskim Hyeres. Chętnie przystała na nasze zaproszenie.

W naszym plebiscycie wybieramy Najpopularniejszego Sportowca. Gdybyśmy mieli jednak wybierać Najlepszego Sportowca, to chyba nikt z obecnych na gali i nie tylko tu, nie miałby wątpliwości, że tytuł ten przypadłby właśnie Agacie Barwińskiej.

>> Do licytacji doszło właśnie przed nagrodzeniem Złotej Dziesiątki. Ostatecznie uzyskano kwotę 1500 zł, która wspomoże leczenie i rehabilitację małych podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Tak fundacja relacjonowała to wydarzenie:

— Historii fundacyjnych dzieci są setki, ale Was — ludzi dobrej woli, ludzi wrażliwych na cierpienie drugiego człowieka — jest dużo więcej! Nie raz pokazaliście jak wielkie serca w Was biją. Owszem, my codziennie stykamy się z bólem i cierpieniem zgłaszających się do nas osób, ale często ich walka ma szczęśliwe zakończenie: udana operacja, z powodzeniem zakończona rehabilitacja, czy zakup upragnionego przez Natanka wózka ze Spidermanem na kołach. To się dzieje naprawdę. To daje nadzieję.

Jak podczas Gali Sportu Gazety Iławskiej, której goście i laureaci, którym gratulujemy sukcesu, postanowili dołączyć do wyjątkowej drużyny. Drużyny Fundacji "Przyszłość dla Dzieci".

Droga Agato Barwińska, z całego serca dziękujemy, że jesteś z nami! Dziękujemy za podarowaną fundacyjnym maluchom koszulkę, której zwycięzcy licytacji już teraz zazdrościmy, ale przede wszystkim, gorąco Panu gratulujemy!

Dziękujemy za zaproszenie! #WspólnieMożemyZrobićWięcej — czytamy w informacji.

A przed Agatą Barwińską kolejne regaty, szczegóły wkrótce na naszym portalu.

