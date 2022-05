Przyrodę można obserwować wszędzie. Wkrótce piknik bioIŁAWA

Obejrzyj owady z całkiem bliska, naciesz oko motylami i pomaluj je na szkle, zajrzyj w mikroskop, posłuchaj o nauce przyszłości – biologii syntetycznej i zobacz jak edytować DNA, podejrzyj, jak wygląda podwodna Iława, zasiądź w naszym teatrze Kamishibai, zadaj pytania naukowcom, rozwiąż zagadki w grach terenowych. Świętujmy razem Dzień Biologii i Biotechnologii – tak na piknik zaprasza organizator.

– Dlaczego warto organizować pikniki naukowe z udziałem przyrodników? Bo dzieci są ciekawskie i trzeba im dać możliwość poznawania świata w profesjonalny i przystępny sposób. Takie zajęcia inspirują do dalszych obserwacji i odkryć. To otwieranie okna Matki Natury na oścież. Okazuje się, że nie trzeba jeździć poza miasto i posiadać specjalistycznego sprzętu. Pokażemy jak niewiele trzeba, by zachwycić się przyrodą i jak wiele przyjemności można czerpać z jej obserwacji. Przybliżanie życia przyrodniczego uczy i bawi, ale także pozwala docenić i szanować środowisko naturalne – zachęcają organizatorzy, czyli Iławski Instytut Idei oraz Leśny Przewodnik Iława i okolice Jezioraka.

Piknik odbędzie się od 12:00 do 17:00.

Partnerzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Biologii i Biotechnologii), Spotkania z Nauką - UWM Olsztyn, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich - Jerzwałd, IOWA Klub Nurkowy z Iławy, Swojska Baba – Nowe Miasto Lubawskie.