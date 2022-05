Latająca Beza i jej człowiek zwyciężyli w poznańskich zawodach

W miniony weekend w Poznaniu odbyły się zawody z cyklu Latające Psy.

Paweł Jakubowski ze swoim adoptowanym z iławskiego schroniska kundelkiem - Bezą - zdecydowali się na debiut w kategorii freestyle. Jest to połączenie sztuczek i łapania dysków skomponowanych do wybranej muzyki. Po pierwszej sobotniej rundzie Paweł z Bezą zajmowali drugie miejsce z dość wyraźną przewagą nad trzecim.

– Wychodząc w niedzielę na start praktycznie nie czułem zdenerwowania. Trzeba było zrobić „show”, czyli to co Beza uwielbia najbardziej, więc po prostu go zrobiliśmy – wspomina Paweł. Niedzielny start dostał najlepszą notę z całej stawki, co spowodowało awans na pierwsze miejsce i zwycięstwo w zawodach.