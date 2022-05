Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Klub 2021 roku wg. czytelników Gazety Iławskiej [zdjęcia]

To już kolejny plebiscyt, w którym nasi Czytelnicy wybierali Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Klub danego roku. W dwóch poprzednich edycjach (za lata 2019 i 2020) z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa musieliśmy przesuwać termin gali na wrzesień. Tym razem jednak, w plebiscycie za rok 2021, nasi Laureaci nie musieli tyle czekać na zasłużone trofea.

Gala podsumowująca naszą sportową zabawę po raz trzeci z rzędu odbyła się w sali konferencyjnej Portu 110. Wchodzących do niej gości, jeszcze na zewnątrz, witały samochody wyścigowe lubawsko-iławskiej Grupy Lracing! Największe wrażenie robił — rzecz jasna — maluch, czyli fiat 126 p.

charytatywnym, była licytacja koszulki reprezentacji Polski naszej mistrzyni żeglarstwa Agaty Barwińskiej, która była gościem specjalnym naszej gali. Ostatecznie koszulka została zlicytowana za 1500 zł, a kwota ta pomoże w leczeniu i rehabilitacji małych podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Więcej o naszym gościu specjalnym i licytacji wkrótce na naszym portalu. To nie była jedyna nowość w programie naszego wydarzenia. Kolejną, o charakterze, była licytacja koszulki reprezentacji Polski naszej mistrzyni żeglarstwa, która byłanaszej gali. Ostatecznie koszulka została zlicytowana za, a kwota ta pomoże w. Więcej o naszym gościu specjalnym i licytacji wkrótce na naszym portalu.

Czas na nagrody!

Nie spotkalibyśmy się, gdyby nie trud i ciężka praca Sportowców, Trenerów i Klubów, którzy byli Głównymi Bohaterami gali. Jednym z założeń naszego plebiscytu jest właśnie docenienie ich poświęceń, wyników i pozytywnego wpływu, jaki mają na lokalną społeczność.

Głosowanie rozpoczęliśmy 16 lutego br., a zakończyliśmy 9 kwietnia. Wcześniej, po konsultacjach ze środowiskiem sportowym utworzyliśmy wstępne listy kandydatów reprezentujących wiele dyscyplin, istniała jednak jeszcze możliwość zgłoszenia swoich kandydatów.

Mieliśmy zatem 169 sportowców, 79 trenerów i 45 klubów. Po raz pierwszy nasz plebiscyt zatoczył tak szerokie kręgi terytorialne i objął cały powiat iławski. Do kandydatów z miast i gmin: Iława, Susz i Kisielic dołączyli teraz także reprezentanci gminy i miasta: Zalewo oraz Lubawa.

Nadszedł czas na podsumowanie plebiscytu i nagrodzenie laureatów. Wyniki były znane już wcześniej, podaliśmy je tuż po zakończeniu głosowania. Pozostała nam zatem miła uroczystość wręczenia wyróżnień i nagród.

>>> Upominki dla naszych laureatów corocznie przygotowują także nasi partnerzy, samorządowcy. W tym roku także chcieli nagrodzić dodatkowo sportowców i trenerów oraz kluby.

Swoje upominki wręczali:

• Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego

• wiceburmistrz Iławy Krzysztof Portjanko (w imieniu burmistrza Dawid Kopaczewskiego)

• wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński

• wiceburmistrz Kisielic Jolanta Chruszczewska (w imieniu burmistrza Rafała Ryszczuka)

• wiceburmistrz Susza, Lucyna Górnik (w imieniu burmistrza Krzysztofa Pietrzykowskiego)

Na galę zaprosiliśmy także sponsorów plebiscytu:

• Sławomira Święckiego, właściciela sklepu sportowego Sport A-Z

• Dawida Tarasiewicza, dyrektora Gospodarstwa Rybackiego

• Zbigniewa Tomaszewskiego, właściciela studia i fotolaboratorium Tomcolor

• Łukasza Kamińskiego, właściciela Frick Gym — siłownia i rehabilitacja

• Grzegorza Olszewskiego, właściciela Szkoły Językowej "Gregor"

• Aleksandrę Jureko-Drozdowską, właścicielkę fitness clubu "Fit House"

• Damiana Majewskiego, właściciela Restauracji "U Czapy"

• Bartosza Kućmina, właściciela firmy "Ivendo"

• Miłosza Koneckiego, współwłaściciela hurtowni stali "Konstal" z Iławy

• Daniela i Damiana Paszynin, właścicieli Paszynin Auto Centrum Susz

• Dominika Depczyńskiego oraz Tomasza Haskę, właścicieli firmy HD Invest

WYNIKI PLEBISCYTU SPORTOWEGO GAZETY IŁAWSKIEJ ZA ROK 2021

KATEGORIA KLUB

W głosowaniu w tej kategorii okazało się, jak ważne — w sporcie, ale także w plebiscytach — jest doświadczenie. Od początku wyścigu w czołówce były bowiem dwa teamy, które już w poprzednim roku zajęły miejsca na naszym podium. Teraz także do flagi w szachownicę dotarły jako jedne z pierwszych. Mamy też jedną drużynę, a dokładnie załogę, która do mety dopłynęła, a nie dojechała.

Pierwsza Trójka:

3. MTB Epidemia Cyklozy Susz

Identycznie jak w roku 2020, także i w tym na trzecim miejsce naszą sportową zabawę zakończył klub kolarstwa górskiego. Barwy Epidemii Cyklozy reprezentuje obecnie już ponad 50 zawodników z miasta i gminy Susz startujących w zawodach krajowych, ale także zagranicznych. Grupa istniała już w 2008 roku i od tamtej pory prężnie się rozwija, czego dowodem jest stworzenie sekcji dla dzieci i młodzieży.

— W nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca Epidemia Cyklozy otrzymała grilla, nagrodę ufundowała firma Autohandel Paszynin, a także nagrody od Bernadety Hordejuk, przewodniczącej sejmiku wojewódzkiego

— Każdy z laureatów otrzymał także Dyplom ufundowany przez studio i fotolaboratorium Tomcolor.

2. Iława Sailing — załoga żeglarska Jakuba Jurczaka

Drugie miejsce w tej kategorii zajął team Iława Sailing, czyli załoga żeglarska Jakuba Jurczaka. Uwaga — ten iławianin jest także obecny w Złotej Dziesiątce kat. Sportowiec, ale co ciekawe nie jako żeglarz.

W załodze jest także Karol Podolski oraz Jakub Dolecki, Jakubów zresztą w gronie laureatów mamy całe mnóstwo! Żeglarze pod banderą Iława Sailing pływają wspólnie już trzeci sezon, do ich dotychczasowych największych osiągnięć można zaliczyć 10 miejsca zajmowane w regatach O Błękitną Wstęgę Jezioraka w roku 2021, oraz w tegorocznym Omega Cup — Porta Puchar Polski, który także odbył się na Jezioraku.

— za zajęcie drugiego miejsca Iława Sailing otrzymała kamerę sportową, sponsorem tej nagrody jest firma Amex-Bączek oraz nagrody od sejmiku wojewódzkiego

1. Grupa Rajdowa LRacing

Zwycięzcą naszego plebiscytu na Najbardziej Popularny Klub Sportowy została Grupa Rajdowa Lracing! — tym samym obroniła ona tytuł wywalczony w zeszłym roku.

Lubawsko-iławski team powstał dwa lata temu, obecnie w jego barwach jeździ dwóch kierowców oraz wspiera go duża grupa znajomych z Lubawy i Iławy. Flotę grupy stanowią trzy samochody wyścigowe, za kierownicą których zawodnicy startują w rajdach na trasach asfaltowych na terenie całego kraju, reprezentując powiat iławski i już odnosząc spore sukcesy w zmaganiach ogólnopolskich.

Grupa powstała w Lubawie, a wszystko zaczęło się od malucha, czyli fiata 126p, którego zakupił Dawid Lontkowski. Założyciel grupy zarażał swoich kolegów a także brata miłością do motor sportu. Oprócz Dawida w grupie jeździ właśnie Łukasz Lontkowski. Lracing stale się rozwija, zarówno sportowo, jak i marketingowo, nawiązuje współpracę z kolejnymi partnerami, a od ubiegłego roku promuje akcję „Prowadzę – Nie piję!” organizowaną z urzędem miasta w Iławie i urzędem miasta w Lubawie.

W nagrodę za zwycięstwo LRacing! otrzymał:

— statuetkę ufundowaną przez Tomcolor Iława

— drona wraz z kartą pamięci. Nagrodę tę ufundowała firma HD Invest

— nagrody ufundowane przez sejmik województwa

KATEGORIA TRENER

W kategorii Trener był zdecydowany lider od początku głosowania. Zapowiadaliśmy jednak, że walka o wygraną w naszym plebiscycie zawsze toczy się do ostatnich metrów wyścigu i tak też było w tym przypadku. Jeszcze na kilka minut przed 12.00 był remis, jednak ostatecznie lider został wyprzedzony dosłownie na ostatniej prostej, wygrany na metę wpłynął przy dźwiękach bębna smoczej łodzi.

Pierwsza Trójka:

3. Arkadiusz Trzciałkowski (kolarstwo górskie, MTB Epidemia Cyklozy Susz)

Arkadiusz Trzciałkowski sam startuje w zawodach w barwach Epidemii Cyklozy. Jak już jednak zauważyliśmy przy rozdawaniu laurów w poprzedniej kategorii, klub kolarstwa górskiego z Susza rozwija się i zaistniała potrzeba stworzenia sekcji dla dzieci i młodzieży, którą od 2 lat — po zakończeniu kursu z certyfikatem Polskiego Związku Kolarskiego — prowadzi właśnie Arkadiusz Trzciałkowski.

Obecnie w jego grupie są dzieci i młodzież od 7 do 15 roku życia, ekipa liczy aż 18 osób. W tym sezonie skupia się na startach amatorskich, jechała m.in. w Wyścigu Pięciu Jezior — MTB Milko Mazury w Iławie, ale już w przyszłym sezonie planuje starty w lidze kolarskiej.

— W nagrodę Arkadiusz Trzciałkowski otrzymał voucher do sklepu sportowego Sport A-Z oraz upominki od sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

2. Sławomir Banacki (triathlon/pływanie, Orka Iława)

Sławomir Banacki to wychowanek siatkarskiego Zrywu-Volley Iława (trener Mieczysław Pietroczuk zawsze z dumą podkreśla ten fakt), następnie była gra w barwach warszawskiego AWF. Potem Sławek spełniał się już jako organizator m.in. obozów sportowych dla dzieci i młodzieży itd. Banacki jest instruktorem żeglarstwa, windsurfingu i międzynarodowym instruktorem narciarstwa. No i na co dzień cały czas ściga się w zawodach triathlonowych, swimrunowych i biegowych, ale akurat w naszym plebiscycie startował jako trener pływaków i triathlonistów Orki Iława.

W grupie trenera Banackiego jest obecnie ponad 20 zawodniczek i zawodników w wieku od lat 10 do 14. Szkolenie triathlonisty zaczyna się od treningów pływania i na tym zwłaszcza skupia się szkoleniowiec z Iławy. W miarę rozwoju zawodnika, dołączane są kolejne dyscypliny: jazda na rowerze i bieganie.

— Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest zegarek sportowy ufundowany przez firmę Konstal oraz nagrody z sejmiku wojewódzkiego

1. Henryk Olesiński (smocze łodzie, Iławskie Smoki Jezioraka)

— Widziałem, że mają duży potencjał, jednak siła to nie wszystko. Iławskim Smokom Jezioraka brakowało jeszcze odpowiedniej techniki i postanowiłem im w tym aspekcie pomóc — mówi Henryk Olesiński z Olsztyna, który osadę smoczych łodzi znad Jezioraka trenuje od 3 lat.

Pan Henryk, który we wrześniu będzie obchodził 67 urodziny, na treningi smoczych łodzi trafił przez... przemęczenie. A dokładnie przez kontuzję, jakiej nabawił się w trakcie gry w koszykówkę. Natłok pracy i treningów spowodował kontuzję, związany od zawsze ze sportem pan Henryk wiedział, że musi poszukać innej dyscypliny. Tak trafił na trening smoczych łodzi. Z zawodnika stał się trenerem. Pomaga Iławskim Smokom Jezioraka, bardzo dobrą opinie na jego temat ma także Drakens, drugi klub smoczych łodzi z Iławy.

Pan Henryk w nagrodę za wygranie plebiscytu otrzymał:

— statuetkę ufundowaną przez Tomcolor Iława

— ekspres do kawy wraz z młynkiem, sponsorem tej nagrody jest firma Ivendo

— karnet do siłowni Frick Gym

— nagrody od sejmiku wojewódzkiego

KATEGORIA SPORTOWIEC

Przechodzimy do najważniejszej kategorii naszej sportowej zabawy, w której wybieramy corocznie Najpopularniejszych Sportowców. W tym roku zwyciężył zawodnik, który już w poprzednich edycjach był w Złotej Dziesiątce. W tegorocznym głosowaniu prowadził od samego początku, jednak na plecach mógł chuć oddech swojej... żony! Ostatecznie para na podium została rozdzielona przez pewnego sportowca z Lubawy.

Złota Dziesiątka:

10. Jakub Jurczak (koszykówka, Orka Iława)

Kuba to nie tylko żeglarz, ale także koszykarz. Jak sam przyznaje — miłość do obu tych dyscyplin odziedziczył w genach, po tacie Grzegorzu. Koszykówka jest tylko trochę niżej w hierarchii niż żagle.

Trener Piotr Rynkowski podkreśla, że do momentu odniesienia kontuzji grający na pozycji niskiego skrzydłowego lub silnego skrzydłowego Kuba był nie tylko jednym z najskuteczniejszych zawodników, ale także był ważnym ogniwem scalającym zespół i jego grę.

9. Jakub Kozłowski (piłka nożna, Jeziorak Iława)

To 12-letni zawodnik drużyny młodzików prowadzonej przez trenera Daniela Madeja. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w klubach w Olsztynie, a od momentu przeprowadzki do Iławy gra w Jezioraku. To nominalny obrońca, trener Madej podkreśla, że przy wysokim wzroście i dobrych warunkach fizycznych bardzo dobrze operuje piłką.

Kuba nie mógł z nami być na gali, bowiem rozgrywał ligowy mecz w Elblągu. W jego imieniu dyplom odebrał Bartłomiej Boros, trener koordynator Akademii Piłkarskiej Jezioraka Iława.

8. Michał Kaczyński (piłka nożna, Jeziorak Iława)

Kolejny zawodnik zespołu młodzików Jezioraka prowadzonego przez Daniela Madeja. To, jak zauważa szkoleniowiec klubu z Iławy, bardzo uniwersalny zawodnik, mogący grać na wielu pozycjach na boisku. Na rozwój młodego piłkarza Jezioraka zerkają jego tata i dziadek, którzy sami są wielkimi kibicami futbolu.

Michał także grał mecz o punkty w Elblągu, nagrody w jego imieniu odebrała mama.

7. Jakub Jaworski (piłka ręczna, Jeziorak Iława)

Jeden z najważniejszych zawodników w trenerskiej układance Marka Woronowicza. Do tego — czołowy strzelec Jezioraka w niedawno zakończonym sezonie II ligi. Kuba rzucił 98 bramek w 18 meczach, tylko Karol Cichocki rzucił więcej od niego. Przypomnijmy przy okazji, że szczypiorniści z Iławy wywalczyli właśnie awans do I ligi.

Jakub Jaworski ma 24 lata, jest wychowankiem MKS-u Brodnica, i jak nam zadeklarował w poprzednim tygodniu — na pewno zostaje w zespole na przyszły sezon.

6. Franciszek Pisarczyk (piłka nożna, Osa Ząbrowo)

Franek to napastnik, klasyczna "9". Piłkarz pochodzi z Jędrychowa, swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w Olimpii Kisielice, a od trzech sezonów ponownie przywdziewa barwy Osy.

Zespół z Ząbrowa, prowadzony przez obecnego na gali trenera Grzegorza Kasprzaka, po ostatnim sezonie awansował do A klasy, a teraz ma ochotę na kolejną promocję, już do klasy okręgowej.

5. Łukasz Hejda (zapasy, Sokół Lubawa)

Dzięki zwiększeniu zasięgu naszego plebiscytu, na liście mieliśmy także sportowców z miasta i gminy Lubawa. Między innymi ze znanego z bardzo dobrej pracy z młodzieżą oraz z osiągnięć na arenie ogólnopolskiej klubu zapaśniczego Sokół Lubawa.

Łukasz przygodę ze sportami walki zaczynał od kick boxingu, jednak tata, który także trenował zapasy, przekonał go do zapisania się do Sokoła. 15-latek z Lubawy już od 6 lat trenuje pod okiem Henryka Mężykowskiego, a do jego największych osiągnięć można zaliczyć 5 miejsce w mistrzostwach Polski kadetów w 2020 roku, 2 miejsce w turnieju ogólnokwalifikacyjnym w 2021 oraz 10 miejsce w Pucharze Polski w tym roku.

Lubawa już kiedyś miała zapaśnika na igrzyskach olimpijskich, Jacek Fafiński zdobył srebro w Atlancie. Takich sukcesów życzymy także Łukaszowi.

4. Hubert Kowalski (piłka nożna, Jeziorak Iława)

Przed nami kolejny piłkarz w Złotej Dziesiątce i kolejny reprezentant Jezioraka Iława. Hubert to zawodnik drużyny juniorów młodszych prowadzonej przez trenera Bartłomieja Borosa, w tym roku będzie obchodził 17 urodziny. To piłkarz mocno ofensywny, najbardziej lubi grać na pozycji ofensywnego pomocnika lub środkowego napastnika.

Hubert wzoruje się na piłkarzach znakomicie wyszkolonych technicznie, sam także stara się grać widowiskowo, uwielbia drybling. Swoimi umiejętnościami technicznymi mógł się popisać przez samym Tomaszem Frankowskim, gdy ten odwiedził trening Jezioraka.

— zgodnie z naszą niepisaną tradycją, nagradzamy także czwarte miejsce, które w świecie sportu uchodzi za najbardziej pechowe. U nas pechowców nie ma, dlatego Hubert otrzymał power bank ufundowany przez Paszynin Auto Centrum Susz

Do tego dla wszystkich Sportowców z miejsc 4-10 mieliśmy karnety do Fit House.

3. Karolina Pączkowska (trójbój siłowy, Mendelejew Team Iława)

Witamy siłaczkę z Iławy! Karolina już w zeszłym roku znalazła się w Złotej Dziesiątce naszego plebiscytu, wówczas zajęła ósme miejsce. W edycji za rok 2021 nastąpił, jak widać, awans na podium.

Zawodniczka Mendelejew Team zdobyła m.in. mistrzostwo Europy federacji WPA, podczas których zajęła 1 miejsce w martwym ciągu nastolatek 18-19 lat, w kategorii wagowej do 60 kg - tu pobiła rekord Europy uzyskując wynik 130.5 kg. Mistrzostwa Polski nastolatek federacji WPC w trójboju zakończyła z kolei na 5 miejscu, do tego zajęła 2 miejsce w zawodach Pucharu Świata federacji XPC.

— w nagrodę Karolina otrzymała voucher do sklepu sportowego, nagrodę ufundowało Gospodarstwo Rybackie w Iławie

— nagrodę dla Karoliny miała także Bernadeta Hordejuk

2. Antoni Biczkowski (piłka nożna, Motor Lubawa)

Antek, choć ma dopiero 16 lat, to już zadebiutował w drużynie seniorów Motoru Lubawa. Stało się to pod koniec rundy jesiennej bieżącego sezonu w meczu z Mazurem Ełk. Wówczas to trener Krzysztof Malinowski dał mu szansę pokazania się w pierwszej drużynie.

Na co dzień Antoni Biczkowski gra w zespole juniorów młodszych Motoru, których trenuje Marcin Szulc. Antek grał na lewej obronie lub lewej pomocy, jednak ostatnio występuje na środku defensywy. Jego piłkarskim idolem nie jest jednak obrońca, tylko napastnik — Robert Lewandowski, a jeśli już chodzi o defensorów, to wzoruje się na Brazylijczyku Marcelo. W Motorze z kolei szczególnie ceni umiejętności Mateusza Szymańskiego.

Na koniec ciekawostka — Antek jest piłkarzem lewonożnym, jednak jest jednocześnie praworęczny. To bardzo rzadko spotykana sytuacja.

— nagrodami za zajęcie drugiego miejsca w naszym plebiscycie są słuchawki oraz powerbank, ufundowane przez firmę Amex-Bączek

— nagrodą jest także kurs językowy ufundowany przez Grzegorza Olszewskiego, właściciela Szkoły Językowej "Gregor"

— nagrodę dla Antoniego miała również Bernadeta Hordejuk

1. Jakub Pączkowski (trójbój siłowy, Mendelejew Team Iława)

Ambicja, opór, dążenie do celu i wielka pracowitość — tak można określić w kilku słowach zwycięzcę naszego plebiscytu w kat. Sportowiec.

Kuba po raz kolejny jest w naszej Złote Dziesiątce. Dwa lata temu siłacz reprezentujący barwy Mendelejew Team zajął trzecie miejsce, rok temu naszą sportową zabawę zakończył na drugim miejscu a w tym roku zwyciężył! Co ciekawe, w Złotej Dziesiątce jest także żona Kuby, Karolina Pączkowska.

Wymieńmy ostatnie sukcesy Jakuba Pączkowskiego. Iławianin zajął m.in. 2 miejsce w Mistrzostwach Europy federacji WPA w trójboju siłowym w kat. junior -90 kg, oraz 3 miejsce w kategorii senior -90 kg na tych samych zawodach. W Mistrzostwach Polski federacji WPC w trójboju wywalczył złoto w kategorii junior -100 kg oraz 3 miejsce w kat. senior -82.5 kg. Do tego dodajmy jeszcze 3 miejsce w zawodach Pucharu Świata federacji XPC w trójboju wśród senior w kategorii wagowej -90 kg.

Kuba w nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał:

— statuetkę ufundowaną przez Tomcolor Iława

— hulajnogę elektryczną, fundatorem tej nagrody jest firma Amex Bączek

— głośnik ufundowany przez restaurację "U Czapy"

— nagrody od Bernadety Hordejuk

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy są z nami corocznie przy plebiscycie Sportowym: sportowcom, ich trenerom i klubom, partnerom, sponsorom a przede wszystkim naszym czytelnikom — to Wasze głosy stworzyły listę Laureatów!

