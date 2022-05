Grafiki Picasso z prywatnej kolekcji goszczą w Iławie

Lidia Miłosz.

Na wernisaż przybyli i miłośnicy samego mistrza, i głodni artystycznych wrażeń, w tym uczniowie interesujący się sztuką. Wielu naszych rozmówców było poruszonych różnorodnością wystawionych prac z prywatnej kolekcji. Fotografik Czesław Wasiłowski zauważył, że Picasso długo - długo nie będzie miał sobie równych. – Był po prostu sobą. To godne pozazdroszczenia.

Rafał Szulc, iławski rzeźbiarz, opowiedział nam, że twórczością Picassa interesował się od lat. – Wydawało mi się, że będzie tu zaledwie kilka grafik, a jednak... naprawdę jest na co popatrzeć! – mówił zaskoczony.

– Pablo Picasso to jeden z najsłynniejszych twórców XX-wieku – mówiła na wernisażu prowadząca Justyna Sikorska z Iławskiego Centrum Kultury. Był to artysta bardzo płodny, w dorobku ma prace wykonane w różnych stylach, formach, różnymi technikami. Wystawa nosi tytuł "Grafika nieokiełznana". - Można by pomyśleć, że prace takiego artysty zarezerwowane są dla dużych miast i dużych galerii, a jednak! Mamy go w Iławie – mówiła J. Sikorska. Inicjatorką sprowadzenia części grafik artysty do Iławy była dyrektorka ICK.

Do dyskusji zaproszono iławskich twórców: Joannę Sierzputowską, malarkę i autorkę instalacji artystycznych oraz Bogdana Wojtka Bartkowskiego, grafika i projektanta. B. W. Bartkowski stwierdził, że Picasso to jedna z jego miłości. – Są tu i linoryty, i linografia, staloryty, akwatinta, akwaforta. Picasso to tytan roboty, tworzył po 400 - 500 obrazów w ciągu roku – Bartkowski opowiadał zachwycony.

Z kolei J. Sierzputowska zwróciła uwagę na to, by nie przeszkadzać dzieciom i młodzieży w naturalnym toku rozwoju artystycznego. – Sztuka akademicka, czyli odwzorowywanie rzeczywistości takie wprost trochę skrzywiło nasze spojrzenie. Teraz jednak, gdy mamy taką technologię, że nie musimy rzeczywistości w sztuce odtwarzać, największą rolą dorosłych jest, by nie "psuć" dzieci. I prowokować do myślenia niestandardowego i odwagi w sztuce. A to się potem też przekłada na odbiór – dodała.

Wystawę można oglądać do końca maja. W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:30 do 15:30, w środy aż do 20:00.