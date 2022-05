Będzie feta z okazji awansu i cenne koszulki do wygrania. Jeziorak zaprasza na mecz z Jedynką

II-ligowa drużyna piłki ręcznej Jezioraka rozegra dzisiaj (sobota 7 maja) ostatni mecz w sezonie 2021/22. Przeciwnikiem iławian w pojedynku, do którego dojdzie w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości, będzie Jedynka Morąg. Początek spotkania o 18.00.

Jeziorak Iława to świeżo upieczony mistrz II ligi. W poprzednią sobotę (30 kwietnia) drużyna trenera Marka Woronowicza w meczu na szczycie, w najważniejszym pojedynku sezonu, pokonała na wyjeździe Sambor Tczew, który jest wiceliderem. Tym samym zespół z Iławy przypieczętował zdobycia tytułu majstra.

Rywalem Jezioraka w dzisiejszym pojedynku będzie Jedynka Morąg, czyli jedna z czołowych ekip II ligi. Zespół trenera Krzysztofa Farjaszewskiego przez drugą rundę rozgrywek szedł jak burza. W ostatnich siedmiu spotkaniach odniósł komplet wygranych. Seria zakończyła się w sobotę (30.04) w Gdańsku.

— Mogliśmy, a nawet powinniśmy ugrać coś więcej w meczu z zespołem AZS Fahrenheit, sami możemy mieć do siebie pretensje o brak wygranej lub choćby remisu w Trójmieście — mówił szkoleniowiec Jedynki po meczu w Gdańsku.

— Mieliśmy 10 sytuacji 100-procentowych, na dwie minuty przed końcem Grzegorz Kozłowski zmarnował rzut karny, do tego nasi bramkarze za dużo piłek nie odbili. Stąd też taki wynik końcowy — dodawał wówczas szkoleniowiec Jedynki.

Dla iławian mecz z Jedynką będzie okazją do fetowania wygrania całej ligi. Nie zabraknie atrakcji dla kibiców, zwłaszcza dla dzieci, ale także tradycyjnie dojdzie do rozlosowania wśród fanów, którzy zakupili bilet wstępu na mecz, cennych koszulek. Tym razem będą to koszulki kadrowe reprezentantów Polski, Macieja Gębali i Arkadiusza Moryto .

Jeziorak Iława — Jedynka Morąg, sobota 7 maja, godzina 18.00.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl