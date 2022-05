Kierowców aż trzech volkswagenów zatrzymano jednego dnia

Wczoraj (4 maja) kilka minut po godzinie 15:00 w gminie Susz policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem. Mundurowi wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. W trakcie czynności okazało się, że 33–latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Jednak nie było to jedyne przewinienie. Mężczyzna jeździł pojazdem nie dopuszczonym do ruchu, za co został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł.

Tymczasem w gminie Kisielice policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego także volkswagenem. Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Podczas czynności okazało się, że 32–latek nie tylko jechał za szybko, ale w ogóle nie miał uprawnień, aby kierować pojazdem mechanicznym.

W gminie Iława podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali również kierującego vw. 38–latek w terenie zabudowanym jechał z prędkością 64 km/h. W trakcie legitymowania i sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że mieszkaniec Iławy również nie posiada uprawnień do kierowania samochodem.

Kolejnego kierującego, który przekroczył dopuszczalną prędkość zatrzymali policjanci w Sampławie (gmina Lubawa). 51–latek fordem w terenie zabudowanym jechał z prędkością 103 km/h. W związku z powyższym mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy, został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a jego konto powiększyło się o 10 pkt. karnych.

Policja przypomina:

Kierowanie pojazdem to wielka odpowiedzialność. Ignorowanie przepisów ruchu drogowego może skończyć się tragicznie. Bądźmy czujni i zawsze reagujmy na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Od tego czy zareagujemy może zależeć czyjeś zdrowie i życie. Nawet anonimowa informacja pod numer telefonu 112 lub przekazana policjantom może przyczynić się do wyeliminowania z dróg niebezpiecznych kierowców.

Przestrzeganie zasad uchu drogowego dotyczy również pieszych i rowerzystów. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych a także jazda rowerem pod prąd – są to zachowania, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pieszego i rowerzystę chroni tylko jego własny zdrowy rozsądek oraz odpowiednie zachowanie.