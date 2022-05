Ukradł silnik z garażu. Usłyszał zarzut

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, choć nie mieli zgłoszenia, zatrzymali sprawcę kradzieży. 24–latek wykorzystując otwarte okno w garażu zabrał silnik od łodzi. Sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie z wydziału kryminalnego w trakcie czynności służbowych ustalili, że doszło do kradzieży silnika. Co ciekawe, sprawca został zatrzymany, choć pokrzywdzony nie zgłosił wcześniej policjantom, że doszło do przestępstwa.

Jak ustalili funkcjonariusze, znany im z wcześniejszych interwencji 24-latek, wykorzystując otwarte okno, wszedł do garażu. Mężczyzna następnie zabrał silnik zaburtowy od łodzi, po czym oddalił się w nieznanym kierunku. Pokrzywdzony był zaskoczony, gdy skontaktowali się z nim funkcjonariusze, bo jeszcze nie złożył zawiadomienia o przestępstwie, a sprawca został już zatrzymany. Dzięki dobrej pracy iławskich policjantów, kradzież wyszła na jaw, a sprawca odpowie za nią. Policjanci przesłuchali 24–latka i przedstawili mu zarzut.

Kodeks karny za kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.