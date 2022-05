Jeziorak mocno rozpędzony. To już czwarta wygrana z rzędu [video]

PIŁKA NOŻNA \\\ Cztery mecze, same wygrane, a w bilansie goli z tych spotkań mamy wynik 16:1! Jeziorak idzie ostatnio przez rozgrywki jak burza, wczoraj (sobota 30 kwietnia) iławianie pokonali na wyjeździe Olimpię II Elbląg.

Olimpia II Elbląg — Jeziorak Iława 0:2 (0:1)

0:1 — Czarnota (26), 0:2 — Galas (66)

OLIMPIA II: Szymonowicz — Winiarski (75 Żygielewicz), Branecki, Milanowski (36 Żebrowski, 75 Kowalczyk), Kazimierowski (70 Leszczyński), Wierzba, Filipczyk, Baranowski (80 Panek), Łabecki, Pokrywka, Gorzycki (62 Ruciński),

JEZIORAK: Ciura — Kłosowski (70 Kressin), Zalewski, Leszczenko, Nastaj (89 Deredas), Kwiatkowski (90+1 Burzyński), Galas, Sedlewski, Czarnota, Sagan, Bartkowski,

Czerwona kartka: Galas (za dwie żółte)

Druga drużyna Olimpii (pierwsza gra w II lidze) jest niżej notowana niż Jeziorak, jednak elbląska młodzież już nie raz udowodniła, że potrafi napsuć sporo krwi także czołowym zespołom forBET IV ligi.

Tym razem jednak niespodzianki nie było. Będący ostatnio w coraz lepszej formie piłkarze z Iławy wygrali zasłużenie, a rozmiary zwycięstwa mogły być jeszcze wyższe, jednak sędziowie dwukrotnie nie uznali Jeziorakowi goli zdobytych ze spalonego. A szkoda, bo zwłaszcza nieuznana bramka Pawła Sagana była szczególnej urody. Drugie trafienie, które finalnie także nie trafiło do pomeczowego protokołu to bramka Michała Bartkowskiego, który dobijał uderzenie Michała Kwiatkowskiego (piłka po jego strzale z dystansu trafiła w słupek).

Gole legalne też padły w sobotę w Elblągu. W 26 minucie Tomasz Sedlewski szybko rozegrał rzut wolny podając na bok do Radosława Galasa, który natychmiast dośrodkował w pole karne, gdzie już czekał Patryk Czarnota. Środkowy pomocnik Jezioraka idealnie złożył się do strzału — gole może zobaczyć w nagraniu poniżej.

W 66 minucie Galas wymanewrował obronę Olimpijczyków i wpakował piłkę do bramki, jednak już chwilę później zawodnika z Iławy nie było na boisku, bo został ukarany drugą żółtą kartkę. Grający w jednoosobowym osłabieniu goście potrafili dowieźć rezultat 0:2 do końca spotkania i tym samym wydłużyć do czterech meczów zwycięską serię.

W 25 kolejce Jeziorak gra na swoim terenie z Mrągowią Mrągowo, która wczoraj urwała punkty Huraganowi Morąg (remis 1:1).

zico

GOLE Z MECZU OLIMPIA II - JEZIORAK

źródło: Jeziorak TV