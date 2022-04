Wypadek w Łążynie. Obydwu helikopterem przetransportowano do szpitala

Funkcjonariusze podczas swojej pracy eliminują negatywne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego. Przypominają kierowcom o stosowaniu się do ograniczeń prędkości na poszczególnych odcinkach czy sprawdzają stan trzeźwości kierujących.

Tak też stało się wczoraj (28 kwietnia) w Łążynie. Kilka minut po godzinie 17:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym. Mundurowi pojechali na miejsce. W trakcie prowadzonych czynności ustalili, że 26–latek kierujący fordem na skrzyżowaniu wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu vw i doprowadził do bocznego zderzenia między pojazdami. 26–latek z poważnymi obrażeniami ciał helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 21–latek kierujący volkswagenem miał 2,2 promila alkoholu. Mieszkaniec Lubawy z obrażeniami ciała również został przetransportowany do szpitala. Policjanci mężczyźnie zatrzymali prawo jazdy.

Tymczasem w Złotowie (gmina Lubawa) 38–latka kierująca suzuki również nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego uderzyła czołowo w prawidłowo jadący motorower. Kierującemu na szczęście nic poważnego się nie stało, a kobieta za spowodowanie zdarzenia drogowego została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł.