Jeziorak na fali wznoszącej, no i sto lat dla młodej pary! [zdjęcia, wyniki, tabela IV ligi]

Jeziorak Iława — Błękitni Orneta 6:1 (3:1)

1:0 — Wacławski (4), 2:0 — Galas (18), 3:0 — Sedlewski (26), 3:1 — Kurywczak (32), 4:1 —Banaszek (71), 5:1, 6:1 — Bartkowski (80, 85)

Jeziorak wykorzystał stratę punktów Granicy Kętrzyn i wskoczył na trzecie miejsce w tabeli. Iławski klub nie miał żadnych problemów z pokonaniem Błękitnych Orneta przed własną publicznością, mecz zakończył się pogromem 6:1.

W tym spotkaniu, ku zdziwieniu fanów Jezioraka, gospodarzy nie prowadził Wojciech Tarnowski. Nie doszło jednak do kolejnej zmiany trenera w iławskim klubie. Szkoleniowiec w tym momencie przebywał na ślubie swojego syna Szymona (przy okazji składamy życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia dla młodej pary!). Szkoleniowca godnie zastąpił Tomasz Radziński, który poprowadził gospodarzy do wysokiej wygranej.

Jeziorak bawił się na boisku, a zajmującą ostatnie miejsce drużynę z Ornety stać było na zdobycie tylko jednej bramki (za to pięknej, Michał Kurywczak strzelił w samo okienko bramki Dawida Ciury).

W 23 kolejce Jeziorak gra na wyjeździe z rezerwami Olimpii Elbląg.

Z INNYCH BOISK

Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem 22 kolejki było starcie trzeciej w tabeli Granicy Kętrzyn z liderem, Concordią. W meczu nie doszło jednak do niespodzianki i trzy punkty pojechały do Elbląga. Concordia w kolejnym spotkaniu udowodniła, że pewnie zmierza w kierunku III ligi. Elblążanie już tylko sami mogą sobie zaszkodzić i nie powrócić tam, gdzie grali jeszcze w zeszłym sezonie. Dwa gole w tym spotkaniu strzelił pochodzący z Brazylii Augusto. Najpierw zdobył bramkę w sytuacji sam na sam, a potem przy stanie 1:1 ponownie dał swojemu zespołowi prowadzenie. Gospodarze zamiast pójść za ciosem, to stracili gola, a następnie kolejnego. Granica włożyła w to spotkanie mnóstwo sił i energii, ale to było za mało, żeby urwać punkty liderowi.

Sześć goli strzeliła w tej kolejce także Mrągowia Mrągowo, która w tej rundzie wygrała tylko raz (w Korszach). Tym razem drużyna prowadzona przez Mariusza Niedziółkę wygrała na wyjeździe 6:0 z Mazurem Ełk, który dostał kolejny cios w ciężkim dla klubu momencie, bo spadek do klasy okręgowej to tylko kwestia kolejek i czasu.

Ostatniego słowa w forBET IV lidze nie powiedzieli jeszcze Błękitni Pasym, którzy wygrali kolejne spotkanie na wiosnę. Tym razem przed własną publicznością pokonali 2:1 Pisę Barczewo. Kluczowym ruchem klubu było namówienie do gry Marcina Łukaszewskiego, który nie zapomniał jak się strzela gole. Tym razem trafił na 1:0 już w siódmej minucie spotkania.

Kolejne zwycięstwa odniosły drużyny z Lidzbarka Warmińskiego i Morąga. Polonia już w czwartek rozgromiła 5:0 na swoim obiekcie MKS Korsze. Trzy punkty zdobył także Huragan, który wygraną zapewnił sobie dopiero w końcowej fazie meczu. Do 85 minuty w starciu z rezerwami Olimpii Elbląg widniał remis 1:1, ostatecznie gospodarze wygrali 3:1.

Do sporej niespodzianki doszło w Dobrym Mieście. Nomen omen — dobrze grający na wiosnę DKS prowadził już 2:0 po dwóch trafieniach Damiana Lubaka (w zeszłej kolejce zdobył 4 gole), ale punkty uciekły w końcówce meczu. Zatoka nie chciała przegrać trzeciego spotkania z rzędu i robiła wszystko, żeby wywalczyć chociażby punkt. Udało się to dzięki trafieniom Oskara Rynkowskiego w 85 i 90 minucie.

POZOSTAŁE WYNIKI 22 KOLEJKI:

Polonia Lidzbark Warmiński — MKS Korsze 5:0 (3:0)

1:0 — Oleszko (16), 2:0 — Zajączkowski (18), 3:0 — Karłowicz (24), 4:0, 5:0 — Oleszko (62, 80)



Granica Kętrzyn — Concordia Elbląg 1:3 (0:0)

0:1 — Augusto (59), 1:1 — Zawalich (67), 1:2 — Augusto (73), 1:3 — Nestorowicz (77)

Błękitni Pasym — Pisa Barczewo 2:1 (2:0)

1:0 — Łukaszewski (7), 2:0 — Sachajczuk (45), 2:1 — Szumski (65)

Motor Lubawa — Polonia Iłowo 2:2

0:1 — Piszka (1), 1:1 — Śnieżawski (49), 1:2 — Ciesielski (53), 2:2 — Ruciński (90)

DKS Dobre Miasto — Zatoka Braniewo 2:2 (0:0)

1:0, 2:0 — Lubak (51, 67), 2:1, 2:2 — Rynkowski (85, 90)

Huragan Morąg — Olimpia II Elbląg 3:1 (1:1)

0:1 — Branecki (23), 1:1 — Wasiak (45), 2:1 — Dec (84), 3:1 — Galik (90)

Mazur Ełk — Mrągowia Mrągowo 0:6 (0:3)

0:1 — Bah (6), 0:2, 0:3 — Pietkiewicz (39 k, 43), 0:4 — Iwanowski (55 s), 0:5 — Walendykiewicz (72), 0:6 — Bah (76)

PO 22 KOLEJKACH

1. Concordia 54 56:13

2. Huragan 49 55:21

3. Jeziorak 44 54:20

4. Polonia 43 55:24

5. Granica 42 51:29

6. Mrągowia 36 50:34

7. Dobre Miasto 34 30:24

8. Motor 31 32:33

9. Pisa 29 32:35

10. Olimpia II 26 37:41

11. Polonia 23 34:53

12. Korsze 20 27:56

13. Błękitni P. 20 26:56

14. Zatoka 18 29:48

15. Mazur 18 30:66

16. Błękitni O. 17 22:67

EM, zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl